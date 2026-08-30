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Додик у манастиру Карановац присуствовао освештању звона

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 09:45

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик присуствовао је у манастир Карановац у Кијевцима код Градишке освештању звона за саборни манастирски храм.
Фото: АТВ/Магдалена Глигић

Предсједник СНСД-а Милорад Додик присуствовао је у манастир Карановац у Кијевцима код Градишке освештању звона за саборни манастирски храм.

Свету архијерејску литургију служио је Његово високопреосвештенство владика бањалучки Јефрем, који је освештао и три звона за манастирски храм Свете Тројице, који је у изградњи.

Кумови звона су предсједник Додик, градоначелник Градишке Зоран Аџић и Жељко Ћејић из Бањалуке.

Манастир Карановац смјештен је испод планине Козаре у долини ријеке Лубине, гдје су дугогодишња археолошка истраживања потврдила постојање некадашњег средњовјековног манастира из периода Стефана Драгутина из лозе Немањића.

Ту су пронађени остаци грађевинске архитектуре од Римског периода до Средњег вијека, као и најстарији и најзападнији ћирилични натпис из 1301. године.

Овај манастир се први пут помиње 1955. године када су пронађени трагови римских зидова и натписа, док је током 1958. године пронађен и глагољични натпис, који се доводи у везу са периодом 10. и 11. вијека.

Археолошким истраживањем 2004. године установљено је да је ријеч о културно-историјском комплексу састављеном из три археолошка локалитета - средњевјековном црквом са некрополом и привредном зградом римског сеоског имања и двије цркве брвнаре из турског периода.

Обнова манастира Карановац почела је крајем 2021. године, а Храм Успења Пресвете Богородице освештан је у љето 2025. године, чиме је овај древни манастир поновно постао централно мјесто духовног живота овог краја.

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Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

литургија

Градишка

Зоран Аџић

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