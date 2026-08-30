Трагедија код Приједора: Погинуо возач након слијетања са пута

Аутор:АТВ редакција
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Приједорчанин чији су иницијали Р.Л. погинуо је слетивши аутомобилом "опел" са коловоза на регионалном путу у Саничанима код Приједора, саопштено је из приједорске Полицијске управе.
Полицијски службеници извршили су увиђај на мјесту саобраћајне незгоде која се догодила синоћ око 19.30 часова.
Из Полицијске управе Приједор апелују на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе и одговорним понашањем допринесу својој и безбједности других учесника у саобраћају.
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