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Трагедија код Приједора: Погинуо возач након слијетања са пута

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 09:36

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Трагедија код Приједора: Погинуо возач након слијетања са пута
Фото: ATV

Приједорчанин чији су иницијали Р.Л. погинуо је слетивши аутомобилом "опел" са коловоза на регионалном путу у Саничанима код Приједора, саопштено је из приједорске Полицијске управе.

Полицијски службеници извршили су увиђај на мјесту саобраћајне незгоде која се догодила синоћ око 19.30 часова.

Из Полицијске управе Приједор апелују на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе и одговорним понашањем допринесу својој и безбједности других учесника у саобраћају.

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Тагови :

Приједор

Саобраћајна несрећа

погинуо возач

ПУ Приједор

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