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За ухапшене у акцији ''Кетеринг'' предложен притвор

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 11:59

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Тужилаштво Кантона Сарајево предложило је одређивање притвора за Адмира Арнаутовића Шмрка и још седам лица ухапшених у акцији "Кетеринг".

Осим Шмрка, притвор је предложен и за Мирсада Мујкића, Анела Сејфовића, Тарика Џомбу, Мидхата и Хамзу Асотића, Аднана Маглића и Хариса Ћатовића.

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Хроника

Магла и Ћатовић се предали полицији: Наставак велике акције Кетеринг

Притвор им је предложен због опасности да би боравком на слободи могли да утичу на свједоке, прикрију доказе, те због опасности од понављања кривичног дјела.

О приједлогу за одређивање притвора изјасниће се Општински суд у Сарајеву.

Акција "Кетеринг" резултат је вишемјесечне истраге коју су, под надзором Кантоналног тужилаштва и у сарадњи са Обавјештајно-безбједносном агенцијом БиХ, спровели припадници Управе полиције МУП-а КС, уз асистенцију Агенције за истраге и заштиту.

На више од 20 локација извршени су претреси стамбених, пословних и помоћних објеката, те моторних возила које користе осумњичени.

Акција Кетеринг

Хроника

Објављени детаљи оптужнице против Шмрка и Магле

У претресима је пронађено и одузето девет пиштоља, одређена количина муниције различитог калибра, значајна количина готовог новца у различитим валутама, више од 1.400 грама дроге, два луксузна аутомобила, те бројни други предмети од значаја за истрагу.

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Тагови :

Акција Кетеринг

Адмир Арнаутовић Шмрк

Аднан Маглић Магла

Предложен притвор

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