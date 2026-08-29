За ухапшене у акцији ''Кетеринг'' предложен притвор

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тужилаштво Кантона Сарајево предложило је одређивање притвора за Адмира Арнаутовића Шмрка и још седам лица ухапшених у акцији "Кетеринг".
Осим Шмрка, притвор је предложен и за Мирсада Мујкића, Анела Сејфовића, Тарика Џомбу, Мидхата и Хамзу Асотића, Аднана Маглића и Хариса Ћатовића.
Хроника
Магла и Ћатовић се предали полицији: Наставак велике акције Кетеринг
Притвор им је предложен због опасности да би боравком на слободи могли да утичу на свједоке, прикрију доказе, те због опасности од понављања кривичног дјела.
О приједлогу за одређивање притвора изјасниће се Општински суд у Сарајеву.
Акција "Кетеринг" резултат је вишемјесечне истраге коју су, под надзором Кантоналног тужилаштва и у сарадњи са Обавјештајно-безбједносном агенцијом БиХ, спровели припадници Управе полиције МУП-а КС, уз асистенцију Агенције за истраге и заштиту.
На више од 20 локација извршени су претреси стамбених, пословних и помоћних објеката, те моторних возила које користе осумњичени.
Хроника
Објављени детаљи оптужнице против Шмрка и Магле
У претресима је пронађено и одузето девет пиштоља, одређена количина муниције различитог калибра, значајна количина готовог новца у различитим валутама, више од 1.400 грама дроге, два луксузна аутомобила, те бројни други предмети од значаја за истрагу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч0
Најновије
Најчитаније
15
25
15
21
15
08
14
55
14
48
Тренутно на програму