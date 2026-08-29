Хаос у Бијељини: Дрогирао се усред контроле па напао и повриједио полицајца

Аутор:Стеван Лулић
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Бијељинац М.В. ухапшен је након правог хаоса који је изазвао током и након полицијске контроле возила Бе Ем Ве у којем је био сувозач.
Наиме, приликом контроле након заустављања поменутог возила, којим је управљао Н.Ч, сувозач М.В. је конзумирао бијелу прашкасту материју која својим изгледом асоцира на опојну дрогу "кокаин".
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Након реакције службеника, Бијељинац је насрнуо на полицајце те једног одгурнуо, а другом нанио повреде у предјелу главе.
"Приликом извођења из путничког аутомобила,наведено лице је одгурнуло и физички напало полицијског службеника, док је другом полицијском службенику нанело повреде у предјелу главе, након чега је лишено слободе", потврђено је у Полицијској управи Бијељина.
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О свему је обавијештен и дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, који је наложио да се против ухапшеног достави извјештај о почињеном кривичном дјелу "Спречавање службеног лица у вршењу службене дужности".
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