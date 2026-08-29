Зашто данас чешће долази до развода? Ово су главни узроци

Аутор:АТВ редакција
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Некада се брак подразумијевао као нешто што треба сачувати готово по сваку цијену. Данас се много чешће чује: „Ако нисмо срећни, нема разлога да остајемо заједно.“
Заиста, разводи су постали много чешћи и друштвено прихватљивији него раније. Али шта се заправо промијенило? Да ли људи данас заиста мање воле или су само мање спремни да трпе оно што су претходне генерације често трпеле?
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Стручњаци за партнерске односе често указују на то да разлог за развод није само један велики проблем. Много чешће се брак годинама полако удаљава од онога што је некада био.
Један од првих проблема често настаје онда када супружници престану да разговарају о стварима које их заиста муче.
Прича се о дјеци, рачунима, послу, куповини и обавезама, али све мање о томе како се осјећају. Проблеми се гурају под тепих, док се незадовољство временом гомила.
А оно што се мјесецима или годинама прећуткује обично не нестане само од себе.
Посао, дјеца, кућа, рачуни, обавезе и свакодневна јурњава лако учине да супружници почну да функционишу као тим који води домаћинство, а све мање као партнери.
Дан прође, а да нису имали ни пола сата само за себе. Временом могу да се удаље, чак и када између њих нема великих свађа.
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Данас од партнера често очекујемо много више него раније. Желимо љубав, разумијевање, пријатељство, добар секс, подршку, сигурност, заједничке интересе и осјећај да нас друга особа стално испуњава.
То само по себи није лоше. Проблем настаје када очекујемо да једна особа испуни баш све наше емоционалне потребе.
Брак тада лако почиње да се посматра кроз питање: „Да ли добијам довољно?“ умјесто: „Шта ми заједно можемо да изградимо?“
За многе жене посебно, економска самосталност промијенила је начин на који се гледа на брак. Ако однос постане лош или насилан, излазак из њега више не мора да значи потпуну егзистенцијалну зависност од партнера.
То је једна од важних друштвених промена које су учиниле развод доступнијим избором него што је био претходним генерацијама.
На интернету свакодневно гледамо туђе савршене бракове, путовања, поклоне, романтичне гестове и насмијане фотографије.
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Лако је онда помислити да други имају нешто што нама недостаје.
Поређење може да направи додатно незадовољство, посебно када се заборави да се на друштвеним мрежама углавном приказује оно што неко жели да други виде.
Невјерство је постојало и раније, али се данас много чешће сматра разлогом за прекид брака.
Људи имају мање стрпљења за односе у којима се осјећају преварено, понижено или непоштовано. А када се повјерење једном озбиљно наруши, није га лако повратити.
Данас је нормалније говорити о психотерапији, партнерском савјетовању и проблемима у вези. То неким паровима може помоћи да поправе однос прије него што буде касно.
Али истовремено, људи су постали спремнији да признају себи да у неком односу више не желе да остану. И управо ту можда лежи највећа разлика између некадашњих и данашњих бракова. Није нужно да људи данас мање воле. Можда само другачије гледају на то шта брак треба да буде.
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Ипак, важно је запамтити да ниједан брак није без проблема. Свака веза пролази кроз периоде када је тешко, када нема романтике и када се партнери међусобно нервирају више него иначе.
Разлика је у томе да ли обоје желе да раде на односу. Јер брак се најчешће не распадне због једне свађе. Много чешће се распада после стотина малих разочарања, неизговорених реченица и осјећаја да су двоје људи који су некада били веома блиски постали странци који само живе под истим кровом.
(Стил)
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