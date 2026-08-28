Које особине партнера су пресудне за успјешну љубавну везу?

Аутор:АТВ редакција
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Физички изглед није примарна ствар која неку особу чини привлачним партнером. Истина је, заправо, сасвим другачија.
Физичка привлачност међу партнерима је важна, али ако привлачност темељите искључиво на изгледу, могуће је да нећете моћи да изађете "ван оквира". У љубавним везама то значи излазак из зоне комфора.
Мушкарци се при тражењу партнерки више фокусирају на одређене типове жена, док жене често теже савршеној цјелини.
Стручњаци за љубавне везе истичу да се љубав на први поглед неће десити ако обје стране не осјећају визуелну повезаност.
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Када се насмијете или пронађете нешто заједничко, потенцијал за физичку привлачност постаје већи. За успјешну везу мора постојати хемија и компатибилност, пише YоурТанго.
Хумор може помоћи у остваривању оба фактора јер ће се партнери осјећати пријатно, повезано и узбуђено како проводе више времена заједно. Неке од најважнијих особина међу партнерима су и љубазност, великодушност и хумор.
(Супержена)
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