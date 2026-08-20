Једна навика послије свађе највише уништава бракове

Аутор:АТВ редакција
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Неко престане да одговара на поруке, неко се повуче у другу собу, а неко данима одбија сваки разговор. На први поглед дјелује као да је ријеч о покушају смиривања ситуације, али психолози упозоравају да управо ова навика може оставити много дубље посљедице од саме расправе.
Иако већина људи вјерује да се на тај начин штити од нових сукоба или даје себи времена да „охлади главу“, дуготрајно игнорисање партнера често се претвара у облик емоционалног кажњавања који постепено нарушава блискост, повјерење и осјећај сигурности у вези.
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Готово да не постоји пар који се макар једном није нашао у ситуацији да након свађе наступи потпуна тишина. Међутим, постоји велика разлика између кратке паузе потребне да се емоције смире и намјерног игнорисања друге особе.
Стручњаци овај образац понашања називају „третман ћутања“ или „силент треатмент“. Ријеч је о ситуацији у којој једна особа свјесно прекида комуникацију како би показала љутњу, незадовољство или казнила партнера.
Понекад се то манифестује кроз одбијање разговора, избјегавање погледа, кратке одговоре или демонстративно напуштање просторије. У тежим случајевима особа потпуно прекида сваки контакт и понаша се као да партнер не постоји.
Психолози упозоравају да је управо овакав вид понашања један од најдеструктивнијих образаца у партнерским односима јер код друге особе ствара осјећај емоционалне одбачености.
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Када нас партнер игнорише, не боли нас само чињеница да не разговара са нама. Много више боли порука коју такво понашање шаље.
Особа која се нађе са друге стране тишине често почиње да преиспитује себе и цијелу везу.
Психолози истичу да ниједан брак не пропада преко ноћи. Проблеми се најчешће гомилају годинама кроз обрасце понашања који дјелују безазлено.
Када се након сваке свађе понавља исти сценарио – повлачење, игнорисање и прекид комуникације – партнери временом престају да се осјећају безбједно једно поред другог.
Умјесто да конфликте рјешавају разговором, они почињу да их избјегавају. Потиснуте емоције се гомилају, неразумијевање расте, а емоционална удаљеност постаје све већа.
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Многи терапеути за партнерске односе управо дуготрајно игнорисање сматрају једним од најопаснијих знакова да је веза озбиљно угрожена.
Јер док свађа показује да међу партнерима још постоји жеља да се проблем ријеши, потпуна равнодушност и ћутање често указују на много дубљи проблем.
Стручњаци препоручују такозвану „свјесну паузу“.
То значи да особа отворено каже да јој је потребно вријеме да обради емоције, али истовремено јасно нагласи да не одустаје од разговора.
За здрав однос кључне су три ствари:
На тај начин партнер не осјећа да је кажњен или одбачен, већ разумије да је пауза дио процеса смиривања.
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Колико год конфликти били непријатни, они сами по себи не уништавају љубавне односе. Оно што их разара јесте губитак комуникације.
Свађа може да буде почетак бољег разумијевања ако су обје стране спремне да саслушају једна другу. Међутим, када умјесто разговора наступе зидови ћутања, проблеми остају неријешени и само се гомилају.
Зато психолози упозоравају да је важно научити како да се носимо са љутњом и повријеђеношћу без кажњавања партнера. Јер тишина можда дјелује као најлакши излаз из конфликта, али управо она често оставља најдубље ране и ствара дистанцу коју је касније веома тешко премостити.
(Стил)
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