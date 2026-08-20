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Кафа смањује стрес и анксиозност: Колико шољица дневно је довољно?

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 10:18

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Кафа
Фото: pexels/NADER AYMAN

Двије до три шољице кафе дневно могу смањити ризик од депресије и анксиозности, али прекорачење те дозе доноси супротан ефекат, тврди ново истраживање.

Истраживање објављено у научном часопису Journal of Affective Disorders открива да је конзумација двије до три шољице кафе дневно повезана с нижим ризиком од поремећаја расположења и стреса, попут депресије и анксиозности.

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Међутим, унос мањи од те количине не доноси уочљиве добробити за ментално здравље, док више од три шољице дневно може довести до појачане анксиозности и лошег сна, чиме се поништавају позитивни ефекти.

"Ово истраживање потврђује да је умјерен унос 'златна средина', што се поклапа с општим препорукама о уносу кофеина", објашњава нутриционистица Morgan L. Walker за Verywell Health те додаје: "Када пређете ту границу, почињу се јављати негативне нуспојаве - попут лошег сна, нервозе или повећане анксиозности, посебно код особа осјетљивих на кофеин".

Истраживање је показало да генетичке разлике у брзини метаболисања кофеина нису утицале на коначне резултате, док су уочене благе разлике међу половима, при чему је заштитни ефекат био нешто израженији код мушкараца.

Занимљиво је да су резултати били досљедни без обзира на врсту кафе, укључујући и кафу без кофеина. Walker истиче да то указује на могућност да за позитивне ефекте нису заслужни само кофеин, већ и други састојци кафе, попут антиоксиданаса и биолошки активних спојева.

Професорица и водитељица студије клиничке прехране на Универзитету Johnson & Wales Luciana Soares напомиње да је студија била опсервацијске природе. То значи да приказује повезаност, али не доказује директну узрочно-посљедичну везу.

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"Резултате треба посматрати у ширем контексту", додаје Walker, "Истраживање не обухвата у потпуности друге важне факторе попут опште прехране, сна, управљања стресом и физичке активности, који имају знатно већу улогу".

У пракси, ови налази потврђују да кафа може бити дио здраве рутине ако се конзумира умјерено, али да већа количина не значи и већу корист. Индивидуална толеранција на кофеин и даље игра пресудну улогу, преноси Кликс.

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Тагови :

Кафа

стрес

анксиозност

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