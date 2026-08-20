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У Херцеговини се налази бунар стар 2.000 година који никад не пресушује

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 09:48

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Бунар Невеш, стар 2.000 година и никада не пресушује
Фото: Screenshot / YouTube

У засеоку Бољуни код Стоца налази се бунар Невеш, један од најбоље очуваних бунара у Херцеговини, за који се претпоставља да је стар више од 2.000 година и да никада није пресушио.

Смјештен у сликовитом засеоку Бољуни, који припада селу Бјелојевићи, бунар Невеш једна је од занимљивости околине Стоца.

У народу је познат и као “грчки бунар”, а његово име Невеш или Нева вода архаичан је израз за воду која не пресушује.

Изграђен од око 1.300 камених блокова

Претпоставља се да је бунар стар више од 2.000 година, а изграђен је од око 1.300 камених блокова различитих величина, пажљиво сложених у 20 концентричних редова.

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Пречник његовог врха износи десет метара, док је на дну широк три метра. Дубок је шест метара, од чега се четири метра односе на зидани дио, а преостала два налазе се у земљи.

Бунар су кроз историју највише пуниле јесење кише, а локалном становништву све до краја 20. вијека служио је за прање веша и напајање стоке.

За Невеш се каже да никада није пресушио, чак ни током најтежих сушних периода.

Старији и од оближње некрополе стећака?

У непосредној близини бунара, на удаљености од свега двадесетак метара, налази се средњовјековна некропола стећака.

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Како преноси портал "Столац сити", историчари наводе да су се некада људи покопавали уз воду. Будући да се канал којим је кишница долазила до бунара протеже дијагонално кроз некрополу стећака, претпоставља се да би бунар Невеш могао бити старији од саме некрополе.

Посебну пажњу привлачи и каменица димензија 120 x 70 x 80 центиметара, од које према дну бунара води 17 камених степеница.

У ближој околини постоје још четири бунара сличних карактеристика, али Невеш у Бољунима највећи је и најбоље очуван међу њима.

У близини и Хутово блато

Недалеко од Стоца налази се и Парк природе Хутово блато, који се простире на површини од око 8.000 хектара на подручју општина Чапљина и Столац, пише "Путни кофер".

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Смјештен је на мочварном, равничарском и брдовитом терену, на надморској висини од једног до 588 метара.

Крашке понорнице и површинске воде стварају бројна језера, јаруге и ријеку Крупу, док висок ниво подземних вода утиче на појаву сталних и повремених извора и врела.

Крупа је главни водоток Хутовог блата, дуга је девет километара, а просјечна дубина износи око пет метара.

Посебна је по томе што тече у оба смјера – низводно и узводно. Када порасте водостај Неретве, она потискује Крупу према њеном изворишту, односно Деранском језеру.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Невеш

бунар

Столац

Хутово блато

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