У Палама обустава саобраћаја због асфалтирања

Аутор:АТВ редакција
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У Палама ће данас и сутра бити потпуно обустављен саобраћај на дионици магистралног пута Пале-Подграб, од улаза у Пале код тунела до кружног тока у близини аутобуске станице, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Обустава ће трајати од седам до 17 часова, а саобраћај ће бити преусмјерен на алтернативни путни правац преко Каловитих брда.
Саобраћај ће бити обустављен због асфалтирања.
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