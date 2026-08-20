Logo

У Палама обустава саобраћаја због асфалтирања

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 07:11

Коментари:

0
Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.
Фото: Pexels/Tim Samuel

У Палама ће данас и сутра бити потпуно обустављен саобраћај на дионици магистралног пута Пале-Подграб, од улаза у Пале код тунела до кружног тока у близини аутобуске станице, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Обустава ће трајати од седам до 17 часова, а саобраћај ће бити преусмјерен на алтернативни путни правац преко Каловитих брда.

Саобраћај ће бити обустављен због асфалтирања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пале

обустава саобраћаја

АМС РС

Коментари (0)

Више из рубрике

Слава града: У Требињу одржана свечана литија

Градови и општине

Слава града: У Требињу одржана свечана литија

12 ч

0
Хаос у Дому пензионера Тузла: Породицама речено да старији морају отићи

Градови и општине

Хаос у Дому пензионера Тузла: Породицама речено да старији морају отићи

12 ч

0
Преображење у Сарајеву, вјерници прославили славу храма на Пофалићима

Градови и општине

Преображење у Сарајеву, вјерници прославили славу храма на Пофалићима

14 ч

0
"Преображава се и гора и вода": У Добоју на Преображење посебно свечано

Градови и општине

"Преображава се и гора и вода": У Добоју на Преображење посебно свечано

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

09

Бањалучанин палицом претукао суграђанина

10

03

Здравко Чолић је на почетку каријере користио друго име

10

03

Огромна плата, плаћен смјештај: Да ли је ово посао из снова

09

57

Напустио школу са 17, а са 25 постао милијардер: Ко је младић који је покорио АИ?

09

54

Бањалучани ове аутомобиле просто обожавају

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима