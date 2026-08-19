Преображење у Сарајеву, вјерници прославили славу храма на Пофалићима

Аутор:АТВ редакција
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Данас се славило у центру Сарајева. Стотине сарајевских Срба окупиле су се на Пофалићима код цркве Преображења Господњег. И овај сусрет традиционално је обиљежило коло.
"Прије рата сам повео коло барем 20 пута. То је огромно коло било, није било важно које смо нације, сви смо се хватали", прича Миле Станишић.
"Дошла сам из Београда, а рођена сам у Сарајеву. Дођем само да се изиграм, да поведем једно коло са мојом рајом. Што их је остало – врло мало", каже Славица Карабатак.
Већ 62 године овдје долази и Бранко Кењић. Са пријатељем, у српској ношњи, сјећа се времена када се коло играло преко трамвајских шина.
"Овај сав простор до Ченгић Виле, гдје се двојка некада окретала, све је то било заузето од народа. Тешко се могло проћи.
Шездесетих и седамдесетих година, јесу ли људи тако обучени долазили?
Да, да, те старије генерације су носиле. Ријеђе се, све ријеђе носило. Нормално је било чаршијом са шубаром проћи. Сада, не вјерујем да би смио", прича Бранко.
Нема Сарајлије, а да се не сјећа Преображења код цркве на Пофалићима.
"Ја сам се у овој цркви крстила '55. године.
Од дјетињства. И када сам био момак и забављао се, а радио сам у Енергоинвесту. То ми је био најдражи наш теферич.
Ја сам '68. дошао у Сарајево и долазио сам редовно.
Било је пуно више свијета, улице су биле све затворене. Ходало се од Марин Двора до Малте", кажу они.
Прослави је претходила Света литургија коју је предводио митрополит дабробосански Хризостом. Освештано је грожђе. Вјерује се да се на Преображење љето преображава у јесен, а у народу постоји вјеровање да се тада мијењају и гора и вода.
Свечаности су присуствовали и градоначелници највећих градова на истоку Републике Српске – Источног Сарајева и Бијељине. Одлучено је да град Бијељина 2028. године кумује слави храма.
"То ћемо урадити са великом радошћу, јер је велики број страдалог српског народа морао да напусти своја вјековна огњишта и да потражи загрљај у Семберији, која је прихватила наш српски слободарски народ", каже Љубиша Петровић, градоначелник Бијељине.
"Данас овај храм прославља своју крсну славу. Сваке године, осим кумова, окупи велики број људи. Иако физички, свакодневно, Срба овдје нема, ја сам често говорио: ово је заиста коријен постојања Срба на овим просторима", рекао је Љубиша Ћосић, градоначелник Источног Сарајева
Црква на Пофалићима једна је од најљепших у Сарајевском пољу. Пројектовао ју је Александар Дероко. Освештана је 1940. године, а том чину присуствовало је 50.000 вјерника.
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