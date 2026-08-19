Храм Преображења Господњег у Сарајеву обиљежио крсну славу

Аутор:АТВ редакција
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Храм Преображења Господњег у Пофалићима данас прослављена крсну славу. Свету архијерејску литургију тим поводом служио је Његово високопреосвештенство митрополит дабробосански Хризостом.
Обиљежавању славе храма и литургији су присуствовали градоначелник Источног Сарајева, Љубиша Ћосић, начелник општине Источно Ново Сарајево Јован Катић, а кум славе био је Љубо Мрда.
Након свете литургије кренула је литија око храма, освештање првог рода грожђа и славског колача и жита. Послије је у порти храма уприличено народно весеље, гдје су присутни заиграли и традиционално коло.
Градња овог храма завршена је почетком 1940. а освештан је 8. септембра исте године, када је уприличено славље којем је присуствовало око 50.000 вјерника из свих крајева Краљевине Југославије.
Изглед храма је специфичан по својој архитектури, јер је пројекат првобитно био намијењен за изградњу православне цркве у Сплиту.
Од освећења храма па до данас, уз изузетак током ратних година, у овом храму се сваке године на овај дан прославља велики празник Преображења Господњег, када се по први пут износи и благосиља нови род грожђа.
У народу се слави Преображење као прелаз из љетног у зимски период, кад ваздух и вода постају хладнији, лишће почиње да жути и све у природи што је до тада бујало полако вене. Тог дана се не ради.
Због те промјене у природи настала је у народу изрека - "Преображење је, преображава се и гора и вода".
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