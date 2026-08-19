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Храм Преображења Господњег у Сарајеву обиљежио крсну славу

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 13:54

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Литија око Храма Преображења Господњег у Пофалићима.
Фото: АТВ

Храм Преображења Господњег у Пофалићима данас прослављена крсну славу. Свету архијерејску литургију тим поводом служио је Његово високопреосвештенство митрополит дабробосански Хризостом.

Обиљежавању славе храма и литургији су присуствовали градоначелник Источног Сарајева, Љубиша Ћосић, начелник општине Источно Ново Сарајево Јован Катић, а кум славе био је Љубо Мрда.

Љубо Мрда
Љубо Мрда
АТВ

Након свете литургије кренула је литија око храма, освештање првог рода грожђа и славског колача и жита. Послије је у порти храма уприличено народно весеље, гдје су присутни заиграли и традиционално коло.

Коло код цркве Пофалићи
Коло код цркве Пофалићи
АТВ

Градња овог храма завршена је почетком 1940. а освештан је 8. септембра исте године, када је уприличено славље којем је присуствовало око 50.000 вјерника из свих крајева Краљевине Југославије.

Изглед храма је специфичан по својој архитектури, јер је пројекат првобитно био намијењен за изградњу православне цркве у Сплиту.

Од освећења храма па до данас, уз изузетак током ратних година, у овом храму се сваке године на овај дан прославља велики празник Преображења Господњег, када се по први пут износи и благосиља нови род грожђа.

Освештање грожђа и славског колача
Освештање грожђа и славског колача
АТВ

У народу се слави Преображење као прелаз из љетног у зимски период, кад ваздух и вода постају хладнији, лишће почиње да жути и све у природи што је до тада бујало полако вене. Тог дана се не ради.

Због те промјене у природи настала је у народу изрека - "Преображење је, преображава се и гора и вода".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Преображење Господње

Крсна слава

Сарајево

Храм Преображења Господњег Пофалићи

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