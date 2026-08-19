Требиње обиљежава славу града

Аутор:АТВ редакција
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Требиње данас обиљежава Преображење Господње, славу града и Саборног храма.
Литургију у Саборном храму служе митрополит црногорско-приморски Јоаникије и митрополит милешевски Атанасије, са свештенством и монаштвом.
Градови и општине
Ђурић за АТВ: Поносан сам на остварене резултате у Требињу
Биће одржана и свечана сједница Скупштине града, а увече и свечана литија улицама Требиња
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