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Требиње обиљежава славу града

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 09:35

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Саборни храм Требиње
Фото: АТВ

Требиње данас обиљежава Преображење Господње, славу града и Саборног храма.

Литургију у Саборном храму служе митрополит црногорско-приморски Јоаникије и митрополит милешевски Атанасије, са свештенством и монаштвом.

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Биће одржана и свечана сједница Скупштине града, а увече и свечана литија улицама Требиња

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Тагови :

Требиње

Преображење Господње

Крсна слава

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