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Голубовић у посјети требињским школама: Гријање више неће бити проблем

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Аутор:

Теодора Бјелогрлић
18.08.2026 19:32

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Школа у Требињу
Фото: ATV

Дугогодишњи проблем са гријањем у требињским средњим школама коначно ће бити ријешен. Дотрајали и стари котлови биће замијењени новим. У току је тендерска процедура, а када почну радови, несметано ће се одвијати настава, увјеравају директори.

"Функционисање школе ничим неће бити угрожено у току радова. Радови су само у оквиру котловнице и изван зграде, не мијењају се радијатори.Настава ће се најнормалније одвијати", рекао је Доброслав Слијепчевић, директор гимназије „Јован Дучић“, Требиње.

Ова инвестиција тешка је око 200 хиљада марака. Ресорно министарство је издвојило 120 хиљада, док град Требиње учествује са 80 хиљада марака. Два нова котла на пелет и дрва ријешиће и проблем загађења током грејне сезоне.

"Надамо се да ће врло брзо комплетна процедура да буде завршена и да ће извођење радова, набавка котлова, повезивање у систем топле везе, тако да смо још један дио послова успјешно завршили", рекао је Боривоје Голубовић, министар просвјете и културе у Влади Републике Српске.

"Имали смо оправдане разлоге људи који живе у близини средњих школа везано за загађење, зато што се користио угаљ. А сада ћемо кроз набавку пелета и дрва, који сигурно значајно мање загађује, са овим рјешавамо дугогодишњи проблем", рекао је Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.

Ако све буде текло по плану, нови систем гријања у све три средње школе у Требињу требао би да буде завршен до почетка сезоне гријања.

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Тагови :

Школа

Требиње

гријање

Мирко Ћурић

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