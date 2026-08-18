Гужве на више граничних прелаза, ево гдје се највише чека

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Фреквенција возила појачана је на излазу према Хрватској на прелазу Доња Градина, те на улазу и излазу из Црне Горе на прелазима Зупци и Делешуа, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим прелазима путничка возила не чекају дуже од 30 минута.
Хроника
Три саобраћајне несреће на једном путном правцу у Српској
До краја септембра у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
9 ч0
Градови и општине
11 ч0
Градови и општине
20 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму