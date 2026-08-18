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Гужве на више граничних прелаза, ево гдје се највише чека

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 14:46

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Гужве на више граничних прелаза, ево гдје се највише чека
Фото: АМС РС

Фреквенција возила појачана је на излазу према Хрватској на прелазу Доња Градина, те на улазу и излазу из Црне Горе на прелазима Зупци и Делешуа, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На осталим прелазима путничка возила не чекају дуже од 30 минута.

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Три саобраћајне несреће на једном путном правцу у Српској

До краја септембра у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.

(СРНА)

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Тагови :

гужве на граници

АМС РС

Гранични прелаз

саобраћај

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