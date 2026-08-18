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Три саобраћајне несреће на једном путном правцу у Српској

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 14:34

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Три саобраћајне несреће на једном путном правцу у Српској
Фото: ATV

На путном правцу Подроманија-Рогатица догодиле су се три саобраћајне незгоде због неприлагођене вожње условима пута, а нико до учесника није тешко повријеђен, речено је у Полицијској управи Источно Сарајево.

Из ове управе су навели да је један од узрока ових саобраћајних незгода и клизав пут усљед кише након дужег периода.

Напоменули су да нема обуставе саобраћаја и да се одвија уредно.

(Срна)

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Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Подроманија

ПУ Источно Сарајево

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