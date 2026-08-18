Три саобраћајне несреће на једном путном правцу у Српској

Аутор:АТВ редакција
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На путном правцу Подроманија-Рогатица догодиле су се три саобраћајне незгоде због неприлагођене вожње условима пута, а нико до учесника није тешко повријеђен, речено је у Полицијској управи Источно Сарајево.
Из ове управе су навели да је један од узрока ових саобраћајних незгода и клизав пут усљед кише након дужег периода.
Напоменули су да нема обуставе саобраћаја и да се одвија уредно.
(Срна)
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