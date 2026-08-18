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Трагедија у БиХ: Пао са крова куће и погинуо

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 14:22

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

У мјесту Доњи Чајдраш код Зенице је дошло до трагичног догађаја у којем је смртно страдао 67-годишњи Зијад Ризвић, потврђено је из зеничке полиције.

Како је потврђено, несрећа се догодила јуче око 12:15 сати, када је мушкарац током радова на крову куће изгубио равнотежу и пао.

Према информацијама из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, Ризвић је пао с крова куће у власништву Б.Г.

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Од задобијених повреда је преминуо на мјесту догађаја.

О случају је обавијештен дежурни тужилац Тужилаштва ЗДК, док полицијски службеници подузимају потребне мјере и радње на документовању догађаја, преноси "Зеница блог".

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Тагови :

трагедија

несрећа

Зеница

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