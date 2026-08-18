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Чакијом напао мушкарца којег је затекао с бившом супругом: Фочак оптужен за покушај убиства

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Аутор:

Огњен Матавуљ
18.08.2026 12:35

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MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против Дража В. (32) из Фоче због сумње да је покушао убити Николу С. на кога је насрнуо чакијом, док је сједио на клупи у друштву са бившом супругом оптуженог.

Све се одиграло 18. јуна око 22 часа на излетишту поред ријеке Сутјеске у мјесту Вратар код Гацка. У оптужници се наводи да је Никола сједио на клупи са Н.Ј, бившом супругом оптуженог, када се Дражо ту довезао ”аудијем А4”.

Чакијом га ударио у грудни кош

”Након што се зауставио оптужени на возилу није угасио свјетла, која су директно била усмјерена према клупи на којој су сједили Никола С. и Н.Ј. На тај начин они нису могли да виде и препознају оптуженог који је изашао из возила и трчећи је кренуо према Николи са подигнутом руком у којој је држао чакију”, наводи се у оптужници.

Додаје се да је Никола С. у том тренутку устао с клупе и кренуо према оптуженом, који му је пришао на пола метра. У намјери да се одбрани Никола је махинално подигао лијеву руку, а Дражо му је чакијом задао снажан ударац у лијеву половину грудног коша, односно лопатице. Нанио му је лаку повреду у виду посјекотине дуге око 8 cm и дубоке око 5 cm, која срећом није довела до отварања грудне дупље.

Рањен побјегао у возилу оптуженог

”Усљед ударца, оштећени је пао на земљу и осјетио да му низ леђа тече крв. Чуо је оптуженог како говори да ће га убити, па се успио подићи и ући у аутомобил оптуженог, док се Дражо В. расправљао са бившом супругом. Видјевши да је Никола ушао у његово возило, оптужени је пришао ауто и ударцем је поломио стакло на возачевим вратима. Никола је успио покренути возило и кренуо је путем према Тјентишту”, наводи се у оптужници.

Спас нашао испред ресторана

Додаје се да је у једном тренутку изгубио контролу и слетио с коловоза у близини ресторана ”Комлен”. Успио је да изађе из аута и сав изнемогао, због обилног крварења, дошао је до ресторана. У том тренутку је наишао Н.И. и рањени Никола је сјео у његов аутомобил.

До ресторана су убрзо стигли Дражо В. и Н.Ј, у аутомобилу рањеног Николе. Н.Ј. је сјела у возило Н.И. и кренули су према болници у Фочи. Успут су Николу пребацили у возило Хитне помоћи, коју су претходно позвали, и превезен је у болницу гдје му је указана љекарска помоћ.

Оптужницу је потврдио Основни суд у Требиу. Уколико се докаже кривица оптуженом пријети затворска казна од пет до 20 година.

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Тагови :

покушај убиства

Оптужница

Гацко

ОЈТ Требиње

напад ножем

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