Чакијом напао мушкарца којег је затекао с бившом супругом: Фочак оптужен за покушај убиства

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против Дража В. (32) из Фоче због сумње да је покушао убити Николу С. на кога је насрнуо чакијом, док је сједио на клупи у друштву са бившом супругом оптуженог.
Све се одиграло 18. јуна око 22 часа на излетишту поред ријеке Сутјеске у мјесту Вратар код Гацка. У оптужници се наводи да је Никола сједио на клупи са Н.Ј, бившом супругом оптуженог, када се Дражо ту довезао ”аудијем А4”.
”Након што се зауставио оптужени на возилу није угасио свјетла, која су директно била усмјерена према клупи на којој су сједили Никола С. и Н.Ј. На тај начин они нису могли да виде и препознају оптуженог који је изашао из возила и трчећи је кренуо према Николи са подигнутом руком у којој је држао чакију”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је Никола С. у том тренутку устао с клупе и кренуо према оптуженом, који му је пришао на пола метра. У намјери да се одбрани Никола је махинално подигао лијеву руку, а Дражо му је чакијом задао снажан ударац у лијеву половину грудног коша, односно лопатице. Нанио му је лаку повреду у виду посјекотине дуге око 8 cm и дубоке око 5 cm, која срећом није довела до отварања грудне дупље.
”Усљед ударца, оштећени је пао на земљу и осјетио да му низ леђа тече крв. Чуо је оптуженог како говори да ће га убити, па се успио подићи и ући у аутомобил оптуженог, док се Дражо В. расправљао са бившом супругом. Видјевши да је Никола ушао у његово возило, оптужени је пришао ауто и ударцем је поломио стакло на возачевим вратима. Никола је успио покренути возило и кренуо је путем према Тјентишту”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је у једном тренутку изгубио контролу и слетио с коловоза у близини ресторана ”Комлен”. Успио је да изађе из аута и сав изнемогао, због обилног крварења, дошао је до ресторана. У том тренутку је наишао Н.И. и рањени Никола је сјео у његов аутомобил.
До ресторана су убрзо стигли Дражо В. и Н.Ј, у аутомобилу рањеног Николе. Н.Ј. је сјела у возило Н.И. и кренули су према болници у Фочи. Успут су Николу пребацили у возило Хитне помоћи, коју су претходно позвали, и превезен је у болницу гдје му је указана љекарска помоћ.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Требиу. Уколико се докаже кривица оптуженом пријети затворска казна од пет до 20 година.
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