Затворен транзит: Тешка саобраћајка у Бањалуци

Аутор:Стеван Лулић
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Малољетни бициклиста повријеђен је у тешкој саобраћајној несрећи која се данас, 18. августа, десила на Источном транзиту у Бањалуци, потврђено је за АТВ.
До несреће је дошло у Крфској улици када је малољетника ударио аутомобил
"Данас у 11.30 часова пријављено је да се у улици Крфска догодила саобраћајна незгода у којој су учествовали путничко возило и бицикл. Повреде је задобио возач бицикла. У току је вршење увиђаја", речено је АТВ-у у бањалучкој полицији..
Саобраћај на Источном транзиту од Мејдана према Старчевици је обустављен.
Степен повреда које је бициклиста задобио за сада није познат.
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