Logo

Затворен транзит: Тешка саобраћајка у Бањалуци

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

Стеван Лулић
18.08.2026 12:16

Коментари:

10
Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Малољетни бициклиста повријеђен је у тешкој саобраћајној несрећи која се данас, 18. августа, десила на Источном транзиту у Бањалуци, потврђено је за АТВ.

До несреће је дошло у Крфској улици када је малољетника ударио аутомобил

"Данас у 11.30 часова пријављено је да се у улици Крфска догодила саобраћајна незгода у којој су учествовали путничко возило и бицикл. Повреде је задобио возач бицикла. У току је вршење увиђаја", речено је АТВ-у у бањалучкој полицији..

Саобраћај на Источном транзиту од Мејдана према Старчевици је обустављен.

Степен повреда које је бициклиста задобио за сада није познат.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Бањалука

Коментари (10)

Више из рубрике

Тешка саобраћајна несрећа код Живиница.

Хроника

Двије особе теже повријеђене у саобраћајној несрећи на магистралном путу

3 ч

0
хапшење МУП Републике Српске, ПУ Бањалука

Хроника

Болесног човјека преварио за дрва, а потом му из куће украо 3.000 КМ!?

3 ч

1
Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Мушкарац страдао приликом пада са крова куће

3 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Бањалучанин приведени због крађе сефа из приватне клинике

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

52

Трамп објавио мапу са Ормуским мореузом: ''Нова територија САД''

14

52

Манијак са маском Чакија терорисао пролазнике: Полиција на ногама

14

51

Преминуо архимандрит Сава Ристић

14

46

Гужве на више граничних прелаза, ево гдје се највише чека

14

37

Лијечили га од можданог удара, па открили "грдосију" у бешици

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима