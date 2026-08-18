Двије особе теже повријеђене у саобраћајној несрећи на магистралном путу

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна несрећа догодила се јуче на магистралном путу М-1.8 у мјесту Подгајеви на подручју Живиница, у којој су учествовала три возила, а повријеђене су четири особе.
Како је саопштено из полиције, несрећа се догодила око 16:30 сати, а учествовали су путнички аутомобил Ауди којим је управљао Н.Ф. (1986) из Живиница, Тоуран за чијим управљачем је био Е.М. (1989), такође из Живиница, те теретно моторно возило МАН којим је управљао С.О. (1974) из Градачца.
У несрећи су двије особе задобиле тешке тјелесне повреде.
Возач Тоурана Е.М. и сапутница из Аудија задобили су тешке тјелесне повреде, које су констатовали љекари Универзитетског клиничког центра Тузла.
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Возач Аудија Н.Ф. и његов сапутник прошли су с лакшим тјелесним повредама.
На мјесту догађаја интервенисале су надлежне службе, а потребне мјере и радње предузели су полицијски службеници Полицијске управе Живинице.
Околности под којима је дошло до судара три возила биће утврђене даљњим полицијским радом.
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