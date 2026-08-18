Болесног човјека преварио за дрва, а потом му из куће украо 3.000 КМ!?

Аутор:Огњен Матавуљ
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Бањалучанин П.И. ухапшен је због сумње да је преварио тешко болесног мушкарца за 500 КМ, да би након тога искористио његово здравствено стање ушао му у кућу и украо још 3.000 КМ.
У ПУ Бањалука наводе да је П.И. ухапшен у ноћи између недјеље и понедјељка због сумње да је починио кривична дјела превара и тешка крађа. За мање од 24 сата поново је ухапшен због нарушавања јавног реда и мира.
”Полицијски службеници ПС Лакташи јуче су у 0.05 часова ухапсили П.И. из Бањалуке због сумње да је 14. августа довео у заблуду мушкарца из Лакташа. Наиме с њим је договорио продају и испоруку огревних дрва, што му је наплатио 500 КМ, а дрва није испоручио. Потом је 15. августа искористио тешко
здравствено стање истог човјека, те му ушао у кућу у којој је пронашао и украо око 3.000 КМ”, саопштила је ПУ Бањалука.
Додају да је П.И. поново ухапшен јуче око 23 часа због прекршааја из члана 7. Закона о јавном реду и миру.
”Полицијској станици је пријављено да је П.И. нарушило јавни ред и мир непристојним понашањем. Због почињеног прекршаја уручен му је прекршајни налог, док ће због почињених кривичних дјела против њега бити достављен извјештај Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци”, наводе у полицији.
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