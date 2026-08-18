Удес у Бањалуци: Аутом ударио у Градску управу

Аутор:АТВ редакција
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У центру Бањалуке данас је дошло до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два возила.
Један аутомобил је приликом удеса ударио у зграду Градске управе.
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Више информација биће познато након увиђаја.
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