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Удес у Бањалуци: Аутом ударио у Градску управу

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 09:48

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Судара два возила у Бањалуци приликом чега је један аутомобил ударио у зграду Градске управе Бањалука, 18.08.2026.
Фото: Уступљена фотографија

У центру Бањалуке данас је дошло до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два возила.

Један аутомобил је приликом удеса ударио у зграду Градске управе.

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Више информација биће познато након увиђаја.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

удес

Бањалука

судар

Градска управа Бањалука

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