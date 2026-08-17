Сјекиром напао другог мушкарца након свађе због његове кћерке

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа нападнута је сјекиром у недјељу 16. августа 2026. године у Мостару испред Тржног Центра Мепас Мол.
Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а ХНК, пријава је била од стране лица С.Л. (1980.), да је Ф.Р. (1952.) сјекиром напао лице И.Б. (1979.).
- До конфликта је дошло из разлога јер је Ф.Р. (1952.) пришао кћерци од другог лица и обратио јој се погрдним ријечима - потврђено је за "Аваз".
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