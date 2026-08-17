Нова нервоза на тржишту: Нафта поново иде према врху

Аутор:АТВ редакција
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Цијена америчке WTI нафте порасла је у понедјељак изнад 82 долара по барелу, уз дневни раст од око 0.7 одсто, док застој између Сједињених Америчких Држава и Ирана наставља да подстиче страховања за снабдијевање преко стратешки важног Ормуског мореуза.
Ирански министар спољних послова Абас Арагчи изјавио је да преговори Вашингтона и Техерана тренутно нису у току и поручио да САД морају прихватити иранске услове како би се нормализовао поморски саобраћај кроз пролаз којим се транспортује значајан дио свјетске нафте, наводи fx.
Додатну нервозу на тржишту изазивају обновљени сукоби Израела и Хезболаха у Либану, као и украјински напади на руске рафинерије, који повећавају неизвјесност око доступности енергената и одржавају такозвану геополитичку премију у цијени нафте.
Аналитичари Рабобанке упозоравају да ни кориштење америчких стратешких резерви није зауставило раст цијена, док Социете Генерале наводи да је сукоб САД и Ирана унио снажну волатилност на тржиште и гурнуо краткорочне цијене нафте на вишегодишње максимуме.
Трговци сада чекају седмични извјештај Америчког института за нафту (АПИ) о залихама сирове нафте, док би даљи раст геополитичких тензија могао задржати WTI изнад 82 долара, а техничка анализа као наредне значајније нивое отпора издваја приближно 83.57 и 84.60 долара по барелу.
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