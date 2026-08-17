Новац ће им кренути као луд: Ова 3 знака од 25. августа коначно пуне новчанике

Аутор:АТВ редакција
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Три знака од 25. августа коначно пуне новчанике - паре им се лијепе за прсте, а дугови нестају. Провјерите да ли сте на листи и припремите се!
Три знака Зодијака од 25. августа коначно пуне новчанике и више не брину о дуговима које су мјесецима гурали под тепих. Улазак Сунца у Дјевицу помера коцкице на финансијској табли и отвара врата исплатама које су одавно касниле.
Некоме се враћа стари дуг, неко потписује уговор који је већ отписао, а трећем бонус пада с неба без икакве најаве.
Период није чаробан, већ просто поштен. Наплаћује се све што сте вукли из претходне године.
Новчаник престаје да буде разлог за нервозу пред крај месеца. Ако сте навикли да одлажете рачуне за неке боље дане, ти дани управо куцају на врата.
Лав први осјети како му се паре лепе за прсте и то буквално од понедјељка. Неко коме сте позајмили новац прије годину дана коначно седа и пише вам поруку. Не морате га ни јурити, сам долази. Уз то, посао из иностранства који је висио у ваздуху добија зелено свјетло.
Лавовима који раде са земљом, некретнинама или храном стиже понуда коју не могу да одбију. Ако сте пред одлуком да продате стан или ауто, сачекајте до краја августа. Цијена ће бити већа него што очекујете. Не причајте о износима док се новац не нађе на рачуну, јер је завист највећи непријатељ овог периода.
Рак је мјесецима радио без аплауза, а сада почиње прави финансијски преокрет. Шеф који је заборавио на ваше прековремене сате одједном се присјети и помене повишицу. Ако сте фриленсер, два клијента вам стижу у истој недељи и траже хитан рад.
Најважније за вас: не прихватајте прву понуду. Ракови који преговарају у посљедњој недељи августа добијају двадесет до тридесет одсто више него што су тражили. Ово је прави тренутак да се сетите свега што вам дугују. Јавите се онима који вам још нису платили, пошаљите опомену и тражите своје. Паре неће саме доћи ако их не затражите.
Девица је знак који од 25. августа добија оно на шта је чекала цело лето. Банка одобрава рефинансирање под бољим условима или стиже новац са стране који покрива рату одједном. Многе Девице ће затворити минус на картици и коначно више не брину о дуговима који их месецима оптерећују.
Стари посао који сте одбили враћа се са бољом платом
Члан породице вам враћа позајмицу без најаве
Стиже неочекивана уплата од посла из прошле године
Отвара се прилика за додатни хонорар викендом
Дјевица која је храбра да каже не лошој понуди, добија бољу за седам дана. Не потписујте ништа напречац, преноси Крстарица.
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