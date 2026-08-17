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Ове четири ствари не бисте требали рећи партнеру: Неке ствари је боље прећутати

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 13:09

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Љубав
Фото: pexels/Breno Cardoso

Искреност се сматра једним од најважнијих темеља здраве љубавне везе, али то не значи да сваки детаљ из прошлости или свака пролазна мисао морају бити подијељени с партнером.

У појединим ситуацијама важније је процијенити да ли ће одређена информација допринијети односу или ће само изазвати непотребне сумње. Отворен разговор о важним животним питањима увијек је пожељан, али постоје теме које је понекад боље прећутати.

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Детаљи из прошлих веза који више нису важни

Свака особа иза себе има одређена искуства и односе који су је обликовали. Ипак, ситни детаљи, попут безначајних флертова, краткотрајних симпатија или несугласица из претходних веза, углавном не доприносе квалитету садашњег односа. Умјесто тога, могу изазвати љубомору или несигурност без стварног разлога.

Пролазна привлачност према другим људима

Сасвим је природно да вам друга особа привуче пажњу својим изгледом и то не значи да представља пријетњу вашој вези. Међутим, уколико таква осјећања немају дубље значење нити утичу на ваш однос, њихово дијељење с партнером може створити непотребне сумње и нарушити осјећај сигурности.

Мањи неспоразуми с партнеровом породицом

Није неуобичајено да се повремено појаве ситна неслагања или различити погледи у односу с партнеровом породицом. Ако ти проблеми нису озбиљни и не утичу на ваш партнерски однос, често их је боље ријешити без додатног оптерећивања партнера.

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Финансијске грешке које су остале у прошлости

Уколико сте раније доносили лоше финансијске одлуке, али оне више немају никакав утицај на вашу садашњост нити заједничку будућност, нема потребе да их стално враћате у фокус. Много је важније градити отворен однос када су у питању актуелне финансије и заједнички планови.

На крају, здрава веза не подразумијева скривање важних чињеница, већ способност да се препозна разлика између онога што је заиста важно подијелити и онога што би могло само да створи непотребне неспоразуме.

Повјерење се гради искреношћу, али и промишљеном комуникацијом која доприноси стабилности и међусобном поштовању, преноси б92.нет .

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Тагови :

љубавне везе

партнерски однос

Љубав

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