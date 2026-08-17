Шта је важније километража или старост аута? Ово морате да знате кад купујете половњак

Аутор:АТВ редакција
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Код аутомобила млађих од пет година стопа неисправности код најбољих марки креће се између један и три одсто, дом код оних старијих од 10 година и најбоље марке имају двоцифрен проценат неисправних возила.
Један половни аутомобил стар је шест година и прешао је 150.000 километара. Други има само 90.000 километара, али је стар 12 година. Која је куповина сигурнија?
Одговор није тако једноставан као што се често мисли. Подаци Центра за возила Хрватске показују да и старост и километража значајно утичу на појаву неисправности, али на различите начине.
Код аутомобила млађих од пет година стопа неисправности код најбољих марки креће се између један и три одсто. На примјер, Волво је током 2025. године имао 1,36 одсто неисправних возила, Мазда 1,38, Сузуки 1,92, Toyota 2,28, а БМВ 2,44 одсто.
Када возила уђу у старосну групу између пет и десет година, бројке примјетно расту. Хонда је у тој категорији имала 4,75 одсто неисправних примјерака, Волво 5,04, Toyota 5,53, Мазда 5,67, док је Фолксваген био на 6,59 одсто.
Код возила старијих од десет година слика је потпуно другачија. Чак и марке са најбољим резултатима имају двоцифрен проценат неисправних возила. Мерцедес-Бенз је био на 14,35 одсто, БМВ на 17,41, Волво и Ауди на око 18,3, Тојота на 19,01 одсто, док је код појединих марки проценат неисправности прелазио четвртину прегледаних возила.
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Километража такође повећава ризик, али ту постоји важна замка. Аутомобил који за шест година пређе 150.000 километара често је велики дио свог животног века провео на аутопуту, где су мотор, мјењач, квачило и кочнице изложени другачијем режиму рада него код возила које свакодневно прелази кратке градске релације.
Са друге стране, мали број пређених километара није гаранција доброг стања. Проток времена подједнако утиче на гумене заптивке, црева, корозију, течности, акумулатор, кочнице и многе друге дијелове који старе чак и када се аутомобил мало вози.
Ако се зато бира између млађег аутомобила са 150.000 километара и знатно старијег возила са мањом километражом, добро одржаван млађи аутомобил често може бити сигурнија куповина. То, међутим, није универзално правило, већ закључак који произлази из чињенице да подаци Центра за возила Хрватске јасно показују значајан раст броја неисправности са старошћу возила.
Најважније је зато да не купујете ни километре ни годиште, већ конкретан аутомобил. Сервисна документација, преглед подвозја, хладан старт, стање мотора и мјењача, као и провјера историје возила, могу бити много важнији од пет цифара на километар-сату пише Тпортал.хр.
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