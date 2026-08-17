Возачи открили шта им највише смета у новим аутомобилима

Аутор:АТВ редакција
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Велики екрани постали су један од најпрепознатљивијих детаља у кабинама нових аутомобила, а произвођачи њима све чешће замјењују класичне инструменте, прекидаче и дугмад, пратећи навике купаца који су већ годинама навикли на паметне телефоне и таблете.
Модерни мултимедијални систем може на једном мјесту објединити навигацију, музику, телефонске позиве, подешавање возила, климатизацију, камере, режиме вожње и системе помоћи возачу наводи Мотор1, што произвођачима омогућава да смање број различитих физичких компоненти и поједноставе дизајн ентеријера.
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Истовремено, прелазак на софтверски контролисане функције доноси могућност накнадног унапређења возила путем ажурирања "преко ваздуха", па произвођачи могу мијењати интерфејс, поправљати одређене недостатке или додавати функције без физичких интервенција на командној табли.
Огромни дисплеји имају и снажну маркетиншку улогу јер купцу већ при уласку у возило стварају утисак технолошки напредног и модерног производа, што постаје све важније у вријеме када се аутомобили, осим по моторима, потрошњи и перформансама, пореде и према дигиталним могућностима.
Међутим, већи екран не значи аутоматски и бољу ергономију, јер подешавање често кориштених функција путем менија може захтијевати више погледа према дисплеју него окретање класичног прекидача или дугмета, због чега дио возача сматра да екрани могу повећати ометање током вожње.
Такве критике нису прошле незапажено ни у аутомобилској индустрији, па поједини произвођачи поново уводе физичке команде за основне функције, док истовремено развијају гласовно управљање, хеад-уп дисплеје и друге начине кориштења дигиталних система.
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Због тога будућност аутомобилских кабина вјероватно неће подразумијевати само један све већи "таблет" на командној табли, већ комбинацију квалитетних дигиталних екрана и традиционалних физичких команди које возачу омогућавају да најважније функције користи брзо и уз што мање одвлачења пажње са пута.
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