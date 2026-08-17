У ком узрасту дјеца никако не треба да гледају екране: Може бити посебно ризично

Аутор:АТВ редакција
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Истраживање је показало да превише времена пред екраном у најранијем дјетињству може бити повезано са каснијим проблемима у учењу и памћењу. Ево када би родитељи посебно требало да буду опрезни.
"Само да погледа један цртани док завршим ово."
"Даћу му таблет на пола сата, морам нешто да урадим."
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Ако сте ово изговорили, нисте једини. У свијету у којем су телефони, таблети и телевизори дио свакодневице, готово је немогуће потпуно избјећи екране – посебно када сте родитељ који покушава да усклади посао, кућу и дијете.
Проблем, међутим, може настати када повремена помоћ екрана постане свакодневна навика.
Ново истраживање указује да количина времена које дијете проводи пред екраном у најранијем узрасту може бити повезана са његовим каснијим школским постигнућем и радном меморијом. Посебно су се издвојила два периода: од 18. до 24. мјесеца и од друге до пете године живота.
Генерација Алфа одраста уз технологију од најранијих дана. Умјесто игре напољу, сликовница и игре претварања, многа дјеца веома рано долазе у контакт са кратким видео-садржајима, апликацијама и игрицама.
Иако неки садржаји могу бити едукативни, проблем настаје када екран почне да замјењује оно што је дјетету у раном развоју најпотребније – разговор, кретање, истраживање, игру и контакт са другим људима.
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Истраживачи са Инсерма и Националног универзитета у Сингапуру анализирали су податке 502 дјетета. Родитељи су биљежили колико времена њихова дјеца проводе пред екранима у различитим узрастима, док су истраживачи касније процјењивали њихово школско постигнуће и радну меморију.
Резултати су показали да су дјеца која су у раном узрасту проводила више времена пред екранима касније имала слабије резултате у академском функционисању и радној меморији.
Међу различитим узрастима које су истраживачи посматрали, посебно су се издвојили периоди од 18. до 24. мјесеца и од 2 до 5 година.
Зашто баш тада? Зато што се у том периоду одвија читав низ важних развојних промјена.
Са око годину и по дана дијете почиње све самосталније да се креће, препознаје људе и предмете, истражује околину и остварује прве сложеније социјалне контакте.
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Између друге и пете године дијете интензивно развија говор, машту и способност рјешавања проблема. Опонаша друге, прати једноставна упутства, постаје самосталније и кроз игру учи како свијет функционише.
То је вријеме када дијете може да сатима "глуми" маму или тату, буде љекар, продавац или суперхерој – и управо кроз такву игру развија машту и социјалне вештине.
Ако велики дио тог времена проведе пред екраном, остаје мање времена за искуства која су му потребна за развој.
Ово је можда и најважнија ствар коју родитељи треба да имају на уму.
Када дијете проводи време уз таблет, оно потенцијално пропушта друге активности.
Зато стручњаци све чешће наглашавају да је код времена пред екраном важно посматрати шта оно потискује из дјететовог дана.
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Родитељи често траже прецизан број минута, али једнако је важно када и како дијете користи екран.
Екране би требало избјегавати колико год је могуће. То се односи на телевизор, телефон, таблет и рачунар.
Бебама су много важнији разговор са родитељима, кретање, додир, игра и истраживање стварног свијета.
Ако се екран уводи, требало би да буде у минималној мјери и уз присуство родитеља.
Најбоље је да родитељ гледа садржај заједно са дјететом, разговара са њим о ономе што види и помаже му да повеже оно што је на екрану са стварним свијетом.
Препоручује се ограничено вријеме пред екраном, при чему је квалитет садржаја веома важан.
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Умјесто бесконачног низа кратких видеа, бољи избор су садржаји прилагођени узрасту који подстичу говор, размишљање и учење.
Али чак и тада екран не би требало да заузме мјесто спавања, физичке активности, игре, читања и дружења.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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