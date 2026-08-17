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Пет особа повријеђено приликом слијетања аутомобила

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 10:45

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Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

Пет особа је повријеђено у саобраћајној несрећи која се јуче догодила на подручју Пала. До незгоде је дошло када је са коловоза слетио путнички аутомобил марке ''Голф''.

У овој незгоди која се догодила око 17.10 часова, два путника задобила су тешке тјелесне повреде, док су возач и остала два путника у возилу задобили лакше повреде.

Повријеђеним особама је љекарска помоћ указана у Јавној здравственој установи Болница "Србија" у Источном Сарајеву.

Увиђај на мјесту незгоде су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Пале.

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"О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је документовање кривичног дјела „Угрожавање јавног саобраћаја“, саопштено је из ПУ Источно Сарајево.

У току протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Источно Сарајево још је евидентирано једно кривично дјело, а јавни ред и мир је нарушен једном.

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Тагови :

Пале

ПУ Источно Сарајево

Саобраћајна несрећа

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