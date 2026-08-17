Пет особа повријеђено приликом слијетања аутомобила

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пет особа је повријеђено у саобраћајној несрећи која се јуче догодила на подручју Пала. До незгоде је дошло када је са коловоза слетио путнички аутомобил марке ''Голф''.
У овој незгоди која се догодила око 17.10 часова, два путника задобила су тешке тјелесне повреде, док су возач и остала два путника у возилу задобили лакше повреде.
Повријеђеним особама је љекарска помоћ указана у Јавној здравственој установи Болница "Србија" у Источном Сарајеву.
Увиђај на мјесту незгоде су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Пале.
Регион
Посљедице великог пожара: Изгорјело 106 аутомобила, 28 кућа и 45 пловила
"О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је документовање кривичног дјела „Угрожавање јавног саобраћаја“, саопштено је из ПУ Источно Сарајево.
У току протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Источно Сарајево још је евидентирано једно кривично дјело, а јавни ред и мир је нарушен једном.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
5 ч0
Друштво
5 ч0
Регион
5 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
7 ч0
Хроника
8 ч1
Најновије
Тренутно на програму