Посљедице великог пожара: Изгорјело 106 аутомобила, 28 кућа и 45 пловила

Аутор:АТВ редакција
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У великом пожару на подручју Омиша потпуно је изгорјело 106 возила, 28 кућа и 45 пловила, а штета на пољопривредним површинама, укључујући маслињаке, још није процијењена, изјавио је сплитско-далматински жупан Блаженко Бобан.
Дјелимично су изгорјеле још 43 куће, 20 возила и девет пловила.
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Бобан је навео да је потпуно изгорјело и седам привредних објеката, три угоститељска, шест помоћних објеката уз породичне куће, као и 45 пловила која су била извучена на обалу.
Након што Градска управа изврши увид у стање и изјасни се о штети, Бобан је најавио да ће Штаб цивилне заштите затражити проглашење природне непогоде.
Државно тужилаштво је саопштило да је са полицијом, инспектором за заштиту од пожара и експлозија обавило увиђај на мјесту гдје је избио пожар, те да наставља истрагу о свим околностима пожара, пренијели су хрватски медији.
На мјесту настанка пожара узети су узорци који ће бити вјештачени како би се покушао утврдити узрок избијања ватре.
Истражиоци прикупљају снимке надзорних камера са цијелог захваћеног подручја, а наређено је и снимање пожаришта, те фотографисање уништених објеката и возила.
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У пожару је једна особа погинула, а тужилаштво је саопштило да је повријеђено 38 особа, од којих је 10 било у болницама због тешког здравственог стања.
Премијер Андреј Пленковић најавио је раније да ће Влада, након процјене укупне штете, финансијски помоћи Омишу и околним мјестима и да ће одлука о помоћи бити донесена када буду познате размјере штете.
Према досадашњим резултатима увиђаја Жупанијског државног тужилаштва у Сплиту, пожар је избио у четвртак, 13. августа, око 20.00 часова у шумском предјелу уз пут на подручју Локве Рогознице.
Ношен снажним вјетром проширио се све до Омиша, на подручју дугом око 23 километра и широком око 1,5 километара. Изгорјело је око 1.000 хектара траве, ниског растиња и борове шуме.
Према подацима Хрватске ватрогасне заједнице, евакуисано је око 2.500 људи, који су потом смјештени у прихватне центре. У гашењу су учествовала 253 ватрогасца са 83 возила и осам противпожарних авиона.
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Хрватска ватрогасна заједница јуче је саопштила да је стање на подручју Локве Рогознице и Омиша стабилно, те да су због повољне ситуације повучене ванредне ватрогасне снаге из унутрашњости.
Пожар је захватио подручје Локве Рогознице, Медића, Мимица, Станића, Немире и Омиша.
(Срна)
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