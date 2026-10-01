Путин: Све је почело од Југославије

Аутор:АТВ редакција
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Запад се понаша као да је некажњив и да му је све дозвољено, а све је почело нападом НАТО-а на Југославију, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин на пленарној сједници клуба Валдај.
„Како је све почело? Нападом НАТО-а на Југославију. Да, сукоб је био тежак. Али да ли је заиста било неопходно покренути војне операције на територији независне државе у срцу Европе без одобрења Савјета безбједности УН? Да ли је било неопходно почети са бомбардовањем главног града, Београда?“, упитао је предсједник.
Коментаришући поступке западних земаља, он је рекао да се понашају некажњиво и као да им је све дозвољено.
Путин је истакао да је Борис Јељцин покушао да се договори са Западом у вези са Југославијом и тражио од њих да уваже тежње народа, али они уопште нису слушали — једноставно су радили шта су хтјели, преноси Спутњик.
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