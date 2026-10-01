Порука из Сарајева: Додик нас “разваљује” док Конаковић и Бећировић спавају

Аутор:Маријана Ивељић
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Ко о чему Елмедин Конаковић о Србима и Републици Српској. Поред инстаграма и фламингоса вријеме редовно посвети и дипломатији Републике Српске јер ону у БиХ очигледно не води.
Иако је у фотељи министра иностраних послова у СМ БиХ који је задужен за вођење дипломатије, представљање земље у иностранству и провођење њене спољне политике, нисмо га видјели ни на једној од кључних адреса у свијету. Можда су му баш зато трн у оку оне адресе на којима буду званичници Републике Српске.
"Мислите ли да смије писнути Жељка Цвијановић о сецесији када се слика са Сузи Вајлс", рекао је Елмедин Конаковић, министар иностраних послова у Савјету министара БиХ.
Конаковић је сам себе учинио релевантним. Експресно му је стигао одговор од Жељке Цвијановић. Невјероватно бесмислен и и како каже, промашен тип.
"Прошле године је лупетао како ја током посјете Америци не могу мрднути из хотела. Онда се јуначио како ће "спасити" Кристијана Шмита, па како ће багером растјерати кадрове СНСД-а, па како ће у власт инсталирати опозицију из Републике Српске, па како ће БиХ увести у Европску унију и ко зна шта још. А, сад као зна шта сам ја причала у Бијелој кући", рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
Није Конаковић једини који се бави Републиком Српском. Оно што је Денису Бећировићу било најважније да спомене за говорницом УН-а јесте то да Срби пријете миру у БиХ. Представљање БиХ у свијету се искључиво базира на негативној причи о Србима и Републици Српској, порука је Милорада Додика.
"Ко сте ви да негдје одете у свијет и говорите о томе како само треба казнити Републику Српску. Ја да сам слиједио њихов пут, они већ сада не би имали гас, али морамо бити рационални у томе", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Додик нас “разваљује” док Конаковић и Бећировић спавају. Порука је из Сарајева. СББ-ов Фахрудин Радончић упозорава јавност на како каже лаж “тројне коалиције” да су побиједили предсједника СНСД-а и поручује да је Милорад Додик јачи него што је био.
"Немојте да лажемо народ да је Додик нејак. Додик нас “разваљује” док Конаковић и Бећировић спавају, док се баве Инстаграмом и глупостима. Додик озбиљно наставља да ради према Бијелој кући и Стејт департменту. Сваки дан нама нимало безазлени ликови објаве текст да предсједник Трамп треба да призна Републику Српску", рекао је Фахрудин Радончић, предсједник СББ-а.
Конаковић је зарадио широм затворена врата Трампове, али и других администрација у свијету. Његова дипломатија се, кажу правници своди на тривијалне састанке без дипломатске и политичке суштине.
"Конаковић је напоменуо да ће багером згрнути и међународно изолирати комплетно руководство Републике Српске. Међутим у том процесу Република Српска и њено руководство никада нису били видљивији на међународном плану, одржавали важне појединачне састанке између осталих и са најважнијом особом у администрацији предсједника Трампа", рекао је Дамир Сакић, правник и аналитичар.
Оно што Бећировић и Конаковић причају, све слабије слушају и у ФБиХ, скоро никако у Републици Српској, а очигледно није занимљиво ни свјетским лидерима. Према томе, међународни контакти званичника Српске дају много више резултата од политичких порука Конаковића и Бећировића које не допиру изван БиХ.
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