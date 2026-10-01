Ловачки савез позвао да се у недјељу не иде у лов

Аутор:АТВ редакција
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Ловачки савез Републике Српске препоручио је свим корисницима ловишта на подручју Републике Српске да у недјељу, 4. октобра, када се одржавају Општи избори у Босни и Херцеговини, не изводе лов дивљачи.
Из Савеза наводе да се поједина бирачка мјеста налазе у непосредној близини ловних површина, због чега би извођење лова, посебно уз употребу ловачког оружја, могло да доведе до нежељених ситуација и отежа несметано одвијање изборног процеса.
Ловачки савез је подсјетио да Изборни закон БиХ прописује забрану ношења оружја на бирачким мјестима и у њиховој околини.
Савез је позвао ловце да тог дана одложе ловне активности, наводећи да би вријеме требало да посвете остваривању грађанског права и обавезе изласком на изборе.
Након изборног дана, како је саопштено, ловне активности биће настављене у складу са важећим прописима и плановима газдовања ловиштима.
Општи избори у Босни и Херцеговини заказани су за недјељу, 4. октобар 2026. године, што је објавила и Централна изборна комисија БиХ, саопштено је испред Савеза.
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