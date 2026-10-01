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Млади СНСД-а у петак на Тргу Крајине организују подјелу садница

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01.10.2026 18:02

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Млади СНСД-а Српске у петак, 2. октобра у 12.00 часова организују на Тргу Крајине у Бањалуци подјелу садница.
Фото: Instagram/printscreen

Млади СНСД-а Српске ће у петак, 2. октобра у 12.00 часова организовати на Тргу Крајине у Бањалуци подјелу садница.

"Садња дрвета представља дугорочно улагање у окружење у којем живимо и стварамо. Подршка породици и очување наше заједнице представљају темељне вриједности наше политике и заједничког дјеловања у Републици Српској. Придружите нам се и преузимањем саднице за своје домаћинство дајте свој допринос изградњи стабилније и уређеније заједнице. Увијек уз народ. Увијек уз Српску", наведе на званичној Инстаграм страници:

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Омладина

Млади СНСД

Трг Крајине

саднице

Бања Лука

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