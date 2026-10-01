Млади СНСД-а у петак на Тргу Крајине организују подјелу садница

Аутор:АТВ редакција
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Млади СНСД-а Српске ће у петак, 2. октобра у 12.00 часова организовати на Тргу Крајине у Бањалуци подјелу садница.
"Садња дрвета представља дугорочно улагање у окружење у којем живимо и стварамо. Подршка породици и очување наше заједнице представљају темељне вриједности наше политике и заједничког дјеловања у Републици Српској. Придружите нам се и преузимањем саднице за своје домаћинство дајте свој допринос изградњи стабилније и уређеније заједнице. Увијек уз народ. Увијек уз Српску", наведе на званичној Инстаграм страници:
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