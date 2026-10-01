Свечано отворене репрезентативне просторије Срне у Палама

Аутор:АТВ редакција
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У Палама су данас свечано отворене репрезентативне просторије Медијског система Републике Српска - СРНА, захваљујући стратешкој одлуци Владе Републике којом се ова национална медијска кућа трајно враћа у своје изворно сједиште и мјесто настанка, на иницијативу предсједника СНСД-а Милорада Додика.
Вршилац дужности генералног директора Срне Татјана Парађина изјавила је на свечаности отварање нових и модерних просторија да ова веома значајна инвестиција Владе Републике Српске, на челу са премијером Савом Минићем, представља више од грађевинског подухвата, јер је ово знак безрезервне подршке Срни и свим запосленим.
"Данас не отварамо само врата нове зграде - данас отварамо ново поглавље у нашем раду", рекла је Парађина.
Она је указала да је овај објекат симбол посвећености Владе Републике Српске стварању модерне, ефикасне и савремено опремљене Срне.
У јуну сам у Палама рекао да ће се СРНА вратити тамо гдје је настала. Данас се то обећање испуњава.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 1, 2026
Пале нису само адреса. Оне су дио темеља Републике Српске, мјесто на којем су у најтежим временима настајале и чуване њене институције. А СРНА је од првих дана била свједок и… pic.twitter.com/p4TfyXpsZb
"Најискренију захвалност дугујемо разумијевању републичког руководства, Владе Српске, прије свега премијера Минића и предсједника Додика, на чију иницијативу данас и имамо овај функционалан и модеран објекат у Палама, као и свесрдном залагању народних посланика Аце Станишића и Дамјана Шкипине, који су сваки сусрет са званичницима Српске користитили да та иницијатива постане стварност.
Њима дугујемо велику захвалност што су истрајали у томе да се данас, 1. октобра 2026. године, СРНА врати кући, у мјесто гдје је настала, гдје су је стварале наше колеге, од којих многи данас, нажалост нису међу нама, али вјерујем да се горе негдје сада радују што је остварен наш заједнички сан", нагласила је Парађина.
Данашњи дан је, каже, додатна обавеза за нас да радимо још боље као тим, да узвратимо резултатима како само ми знамо, јер смо ми, ипак, кичма медијског система Републике Српске.
"Вјерујем у вас и знам да ћемо, коначно када смо добили, слободно могу рећи, одличне услове за рад бити још бољи, бржи и ефикаснији, јер наш слоган `Нама вјерују` није тек тако, нама заиста вјерују што потврђују многобројни корисници којима се, овом приликом, захваљујем на сарадњи и радујем њеном наставку на обострано задовољство", поручила је Парађина.
Свечаности отварања нових просторија Срне на Палама присуствовали су министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић, изасланик и савјетник српског члана Предсједништва БиХ Бошко Томић и Марко Милисав.
Присутни су и посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић, делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић, народни посланици Ацо Станишић и Дамјан Шкипина, као и представници Амбасаде Руске Федерације у БиХ, који су нагласили да у Срни имају поузданог и искреног партнера.
Свечаности присуствују и директор Архива БиХ Данијела Мрда, ректор Универзитета у Источном Сарајеву Милан Кулић, декан Филозофског факултета Владан Бартула, директор Кинотеке Републике Српске Бојан Чворо, предсједник Надзорног одбора Срне Данијел Драгичевић, градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић и начелници општина у саставу града, као и делегација Олимпијског центра "Јахорина".
Медијски систем Републике Српске – СРНА, почео је са радом 7. априла 1992. године на Палама, под тадашњим називом Српска новинска агенција – СРНА
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