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Суспендовано 448 фудбалских функционера због клађења

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01.10.2026 16:35

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Фото: Pexel/Nurlan Tortbayev

Фудбалски савез Турске привремено је суспендовао 448 садашњих и бивших клупских функционера, укључујући предсједника "Трабзонспора" Ертугрула Догана и потпредсједника "Бешикташа" Хакана Далтабана, у оквиру велике истраге о клађењу.

"Утврђено је да су се суспендовани званичници, који су радили у клубовима у двије највише лиге током сезоне 2026/2027, кладили док су били на функцији у протеклих пет година", наводи се у саопштењу Савеза.

Свих 448 функционера упућено је пред дисциплинску комисију ФСТ.

Медији преносе да листа коју је Савез објавио укључује 171 службеника који је радио у клубовима Суперлиге.

Доган је изјавио да је раније имао кладионичарски налог и да је то открио властима.

Он је додао да су кладионице биле спонзори клубова и да није мислио да ће то изазвати проблеме.

"Ако смо направили грешку, извињавамо се, али нисмо урадили ништа лоше", рекао је Доган, преноси Срна.

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Тагови :

Клађење

суспензија

Фудбал

Турска

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