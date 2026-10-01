Суспендовано 448 фудбалских функционера због клађења

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалски савез Турске привремено је суспендовао 448 садашњих и бивших клупских функционера, укључујући предсједника "Трабзонспора" Ертугрула Догана и потпредсједника "Бешикташа" Хакана Далтабана, у оквиру велике истраге о клађењу.
"Утврђено је да су се суспендовани званичници, који су радили у клубовима у двије највише лиге током сезоне 2026/2027, кладили док су били на функцији у протеклих пет година", наводи се у саопштењу Савеза.
Свих 448 функционера упућено је пред дисциплинску комисију ФСТ.
Медији преносе да листа коју је Савез објавио укључује 171 службеника који је радио у клубовима Суперлиге.
Доган је изјавио да је раније имао кладионичарски налог и да је то открио властима.
Он је додао да су кладионице биле спонзори клубова и да није мислио да ће то изазвати проблеме.
"Ако смо направили грешку, извињавамо се, али нисмо урадили ништа лоше", рекао је Доган, преноси Срна.
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