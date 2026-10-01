Гори Француска: Директора школе полили бензином, ватрогасцима отели возило и запалили

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је употријебила сузавац након што се протест средњошколаца претворио у нереде у комуни Сен Дени, у предграђу Париза, јавио је извјештач РИА Новости са лица мјеста. Француски државни Синдикат студената и Удружење средњих школа позвали су раније да се данас наставе блокаде лицеума и универзитета у Француској.
Десетине средњошколаца јутрос су се окупиле близу "Бартолдијевог лицеума" у Сен Денију, како би протестовали због низа проблема у сектору образовања, а касније су се помјерили ближе центру Париза.
Све је било мирно док се нису појавила лица обучена у црно и почела да бацају петарде на полицајце и разбијају канте за отпатке, што је навело полицију да употријеби сузавац.
Нападачи су у четвртак полили директора школе бензином, док су у најмање двије школе подметнути пожари, саопштили су званичници. Насиље се догађа усред све жешћих ученичких протеста широм Француске због недостатка наставника и лошег стања школских зграда.
Стотине младих окружиле су ватрогасно возило које је ујутру стигло да гаси пожар у средњој школи „Сен Егзипери“ у Марсеју, саопштила је полиција. Нападачи су приморали ватрогасце да напусте возило, након чега су га запалили.
Директор школе „Виктор Иго“ у истом граду нападнут је и повријеђен, саопштило је тужилаштво, не наводећи детаље о његовим повредама, преноси Ројтерс.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2026
Massive riots across France.
Young second and third-generation migrants have attacked firemen in Marseille, stealing their fire truck and setting it on fire. pic.twitter.com/nCYMKuibT1
Пожар је избио и у једној школи у Нанту, на западу Француске, потврдили су ватрогасци.
Протести и блокаде школа, који су почели прошле седмице, постали су озбиљан политички проблем за француску владу у осјетљивом тренутку. Влада је у четвртак представила низ непопуларних буџетских резова за 2027. годину.
Кабинет премијера Себастијана Лекорнија одржао је у четвртак послијеподне кризни састанак због протеста у којима су повријеђене десетине људи.
Ухапшене су и стотине особа, већином тинејџера, навели су званичници.
Ученички протести проширили су се широм Француске, а ученици су блокирали улазе у школе захтијевајући запошљавање додатних наставника, више новца за образовање и боље услове школовања.
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