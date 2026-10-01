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Радник организације "Љекари без граница" заражен еболом

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01.10.2026 16:39

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Здравствени радник улази у центар за лијечење пацијената обољелих од еболе у Бенију, у провинцији Сјеверни Киву, на истоку Конга, у суботу, 26. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Sebastien Kitsa Musayi

Особа која ради за хуманитарну организацију "Љекари без граница" у Демократској Републици Конго заразила се еболом и у току су припреме за њену евакуацију, саопштила је организација са сједиштем у Женеви.

У саопштењу се наводи да ће радник бити пребачен авионом у болницу у Холандији уз строге мјере безбједности.

"Љекари без граница" нису жељели да кажу да ли је особа мушкарац или жена, припадник локалног становништва или странац, позивајући се на медицинску повјерљивост.

"Сви професионалци су обучени и опремљени најбољим заштитним материјалима, али ризик и даље постоји", додаје се у саопштењу које преноси агенција ДПА.

Конго пролази кроз до сада највећу епидемију ове смртоносне болести, а пријављено је око 8.000 случајева, док је 4.000 особа умрло.

Стручњаци сматрају да је стварни број непријављених случајева знатно већи.

У регији разореној сукобима, у којој живе стотине хиљада расељених лица, хуманитарним радницима је тешко да спроводе неопходне мјере, преноси Срна.

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