Logo

Покушао да обори путнички авион: "Копилот "Флајдубаија" прошао исламистичку индоктринацију"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
01.10.2026 16:15

Коментари:

0
Путници се укрцавају у авион компаније FlyDubai на међународном аеродрому Бен Гурион, близу Тел Авива, Израел, у сриједу, 30. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Ariel Schalit

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да је копилот који је покушао да сруши путнички авион на лету за Израел био индоктриниран исламистичким радикализмом, а да ће даља истрага утврдити његове потенцијалне везе са Техераном.

"Знамо да је прошао исламистичку радикалну индоктринацију", рекао је Нетанјаху у интервјуу за "Фокс њуз".

Он је додао да ће у року од неколико дана моћи да каже да ли је копилот имао везе са Техераном.

Авион компаније "Флајдубаи" на лету из Дубаија за Тел Авив послао је јуче сигнал за помоћ, а нешто касније принудно је слетио у Саудијску Арабију.

Авио-компанија је касније потврдила да је током лета дошло до инцидента када је пилот ножем напао копилота у покушају да преузме контролу над летјелицом са више од 100 путника из Израела.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Израел

авион

Терористички напад

Флај Дубаи

Коментари (0)

Прочитајте више

Путници се укрцавају у авион компаније FlyDubai на међународном аеродрому Бен Гурион, близу Тел Авива, Израел, у сриједу, 30. септембра 2026. године.

Свијет

Ко је пилот који је избо капетана Флајдубаија: Чудно се понашао

16 ч

0
Путници се укрцавају у авион компаније FlyDubai на међународном аеродрому Бен Гурион, близу Тел Авива, Израел, у сриједу, 30. септембра 2026. године.

Свијет

"Флај Дубаи" потврдио сукоб међу пилотима

1 д

0
Милорад Додик

Република Српска

Израелски аналитичар: Додик - европски политичар који стаје у одбрану Израела

3 д

5
Син амбасадора Израела се бори за живот

Свијет

Син амбасадора Израела се бори за живот: Објављен стравичан снимак напада

6 д

0

Више из рубрике

Лавина планина Непал

Свијет

Лавина затрпала најмање 15 радника на планини

8 ч

0
Ова фотографија, коју је обезбjедило Одjељење за извршење кривичних санкција Тенесија, приказује Кристу Пајк 12. јануара 2023. године.

Свијет

Обустављено погубљење! Криста Пајк неће умријети ове године, барем не од смртоносне инјекције

8 ч

0
Биолог прегледа комарца у Солт Лејк Ситију, 26. августа 2019.

Свијет

Од вируса Западног Нила преминуле још четири особе: Епидемија достиже врхунац

10 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће у сриједу, 23. септембра 2026. године, у Вашингтону, након што је дочекао кинеског предсједника Си Ђинпинга у ваздухопловној бази „Ендруз“.

Свијет

Трамп: Вашингтон би могао да повећа интензитет напада на Иран након избора

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Прва побједа Звезде у новој сезони Евролиге

22

52

Хладна јутра све теже падају: Неколико трикова који ће вам олакшати устајање

22

43

Благојевић: Изузетни дипломатски потези Додика, свијетла будућност односа са Америком

22

41

Нови пораз Србије, Њемачка лако савладала "Орлове"

22

32

Сада смо све видјели: У изборну кампању у БиХ се укључио и "хуманоидни робот"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима