Покушао да обори путнички авион: "Копилот "Флајдубаија" прошао исламистичку индоктринацију"

Аутор:АТВ редакција
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Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да је копилот који је покушао да сруши путнички авион на лету за Израел био индоктриниран исламистичким радикализмом, а да ће даља истрага утврдити његове потенцијалне везе са Техераном.
"Знамо да је прошао исламистичку радикалну индоктринацију", рекао је Нетанјаху у интервјуу за "Фокс њуз".
Он је додао да ће у року од неколико дана моћи да каже да ли је копилот имао везе са Техераном.
Авион компаније "Флајдубаи" на лету из Дубаија за Тел Авив послао је јуче сигнал за помоћ, а нешто касније принудно је слетио у Саудијску Арабију.
Авио-компанија је касније потврдила да је током лета дошло до инцидента када је пилот ножем напао копилота у покушају да преузме контролу над летјелицом са више од 100 путника из Израела.
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