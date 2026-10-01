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Трамп: Вашингтон би могао да повећа интензитет напада на Иран након избора

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01.10.2026 13:55

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће у сриједу, 23. септембра 2026. године, у Вашингтону, након што је дочекао кинеског предсједника Си Ђинпинга у ваздухопловној бази „Ендруз“.
Фото: Таnjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Америчка војска могла би да повећа интензитет напада на Иран након избора за Конгрес САД, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.

Одговарајући на питање часописа "Тајм" у вези са наставком интервенција на Блиском истоку након избора, Трамп је навео да је одбацио приједлог Ирана да отвори Ормуски мореуз.

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"Они су понудили да отворе мореуз. То једноставно није довољно добро", закључио је амерички предсједник.

(Срна)

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Тагови :

Америка

Доналд Трамп

Иран

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