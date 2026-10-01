Трамп: Вашингтон би могао да повећа интензитет напада на Иран након избора

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Америчка војска могла би да повећа интензитет напада на Иран након избора за Конгрес САД, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.
Одговарајући на питање часописа "Тајм" у вези са наставком интервенција на Блиском истоку након избора, Трамп је навео да је одбацио приједлог Ирана да отвори Ормуски мореуз.
Република Српска
Цвијановић: Плавшићева у тешким временима имала важну улогу у политичком животу
"Они су понудили да отворе мореуз. То једноставно није довољно добро", закључио је амерички предсједник.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
10 ч0
Србија
10 ч0
Република Српска
10 ч4
Република Српска
10 ч2
Свијет
11 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
14 ч0
Свијет
16 ч0
Најновије
Најчитаније
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Тренутно на програму