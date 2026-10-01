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Песков: Настављају се контакти Русије са Америком на радном нивоу

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01.10.2026 12:40

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Контакти Русије са представницима САД на радном нивоу се настављају и представљају позитиван процес, истакао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Коментаришући радну посјету САД специјалног изасланика руског предсједника за економску сарадњу са иностранством Кирила Дмитријева, Песков је новинарима рекао да Дмитријев обавјештава руског предсједника Владимира Путина о контактима са америчким званичницима.

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"У овом случају контакти се настављају, дијалог се наставља - и то је веома позитиван процес", нагласио је Песков.

Према његовим ријечима, заједничка реализација великих економских пројеката које је Дмитријев предложио америчким званичницима биће од користи и за Русију и за САД.

Он је напоменуо да потпуна обнова економских веза САД са Русијом зависи од рјешавања сукоба у Украјини, иако Москва сматра да би почетак обнове односа могао да почне одмах.

"Украјина се у протеклом периоду није приближила преговорима, док Европа и даље омета преговарачки процес", одговорио је Песков на захтјев да оцијени промјену те динамике током протекле године.

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Према ријечима портпарола Кремља, огромна већина европских земаља учествује у сукобу на страни Украјине, што за њих не може проћи без посљедица, преноси Срна.

"Русија ће несумњиво осигурати безбједност Калињинградске области", додао је Песков, упозоравајући да ће Москва заштитити своју западну покрајину свим расположивим средствима.

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Тагови :

Русија

Кремљ

Дмитриј Песков

Америка

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