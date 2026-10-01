Сукоб у СДС-у кулминира: Миличевић и Петровић би могли да 'лете' одмах послије избора

Аутор:АТВ редакција
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Бура у СДС-у се не стишава, а како АТВ незванично сазнаје од извора блиских странци, Љубиша Петровић би већ након избора могао да буде избачен из ове политичке партије.
И ту није крај, на излазним вратима СДС-а могао би да се нађе и Милан Миличевић, актуелни градоначелник Теслића.
Како тврди наш извор, од јуче се врше припреме за ванредно засједање одмах послије избора, на којем ће се тразити да се из странке искључи Петровић.
"На припреми овог обрачуна ради Огњен Бодирога. Ради то у име Дарка Бабаља јер овај неће сад да се експонира", рекао је извор АТВ-а.
Додаје да се такође ради и на избацивању Милана Миличевића из странке.
"Биће и захтјева да се из СДС-а искључи и Миличевић", закључује наш извор.
Информације о оваквом развоју догађаја у највећој опозиционој странци не изненађују с обзиром на подјеле које су услиједиле усљед објава кандидата и кандидатских листа.
Иако СДС има свог кандидата за члана Предсједништва, Љубиша Петровић је отворено подржао Небојшу Вукановића. О томе је АТВ већ писао, а детаље прочитајте у наставку.
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