Како је Биљана Плавшић хтјела пепељаром да удари Карлу дел Понте

Аутор:АТВ редакција
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Биљана Плавшић, бивши предсједник Републике Српске, умрла је данас у Београду у 96. години.
У интервјуима је описала своја тешка искуства са Карлом дел Понте, тврдећи да ју је тужитељка психички малтретирала како би свједочила против Слободана Милошевића.
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Она је једна од ријетких хашких осуђеника која је пуштена на слободу након двије трећине издржане казне. Након повратка у Београд у неколико интервјуа је причала о својим искуствима са Карлом дел Понте, тадашњом тужитељком Хашког трибунала.
Бивша предсједница Република Српске Биљана Плавшић се 2001. добровољно предала Хагу, признала кривицу и добила 11 година затвора, а казну је издржала у Шведској.
Како је испричала у интервјуу "Њузвику", тадашња тужитељка Хашког трибунала Карла дел Понте хтјела је да је "купи боксом цигарета како би присније сарађивала с њом, а на крају ју је, како каже, чак и мучила да би је натјерала да свједочи против Милошевића".
Како је тада рекла, на то није пристала.
Република Српска
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"Два дана, односно укупно осам сати, Карла дел Понте ме је мучила и тјерала да свједочим. Питала сам је откуд тај садизам... У једном моменту је била толико насилна да је скочила са столице и кренула ка мени, скоро да је хтјела да ме удари. На столу је била нека велика пепељара, коју сам, да је начинила још два корака ка мени, хтјела да јој олупам о главу. Срећом, мој адвокат је био ту и предложио је паузу, те се то зауставило", открила је тада Биљана Плавшић.
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