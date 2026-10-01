Logo

Како је Биљана Плавшић хтјела пепељаром да удари Карлу дел Понте

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
01.10.2026 11:59

Коментари:

0
Биљана Плавшић
Фото: Screenshot / YouTube

Биљана Плавшић, бивши предсједник Републике Српске, умрла је данас у Београду у 96. години.

У интервјуима је описала своја тешка искуства са Карлом дел Понте, тврдећи да ју је тужитељка психички малтретирала како би свједочила против Слободана Милошевића.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Биљана Плавшић се борила за српски народ, заслужила све почасти

Она је једна од ријетких хашких осуђеника која је пуштена на слободу након двије трећине издржане казне. Након повратка у Београд у неколико интервјуа је причала о својим искуствима са Карлом дел Понте, тадашњом тужитељком Хашког трибунала.

Бивша предсједница Република Српске Биљана Плавшић се 2001. добровољно предала Хагу, признала кривицу и добила 11 година затвора, а казну је издржала у Шведској.

Како је испричала у интервјуу "Њузвику", тадашња тужитељка Хашког трибунала Карла дел Понте хтјела је да је "купи боксом цигарета како би присније сарађивала с њом, а на крају ју је, како каже, чак и мучила да би је натјерала да свједочи против Милошевића".

"Карла дел Понте хтела да ме удари"

Како је тада рекла, на то није пристала.

Биљана Плавшић

Република Српска

Декан, предсједник: Ко је била Биљана Плавшић?

"Два дана, односно укупно осам сати, Карла дел Понте ме је мучила и тјерала да свједочим. Питала сам је откуд тај садизам... У једном моменту је била толико насилна да је скочила са столице и кренула ка мени, скоро да је хтјела да ме удари. На столу је била нека велика пепељара, коју сам, да је начинила још два корака ка мени, хтјела да јој олупам о главу. Срећом, мој адвокат је био ту и предложио је паузу, те се то зауставило", открила је тада Биљана Плавшић.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Карла дел Понте

Биљана Плавшић

Умрла Биљана Плавшић

Преминула Биљана Плавшић

Коментари (0)

Више из рубрике

Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик: Биљана Плавшић се борила за српски народ, заслужила све почасти

12 ч

5
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић током обраћања на презентацији Студије изводљивости за Аеродром Бањалука.

Република Српска

Минић: Развој Аеродрома Бањалука за додатни напредак Српске, хвала Израелу

12 ч

4
Биљана Плавшић

Република Српска

Декан, предсједник: Ко је била Биљана Плавшић?

12 ч

1
Биљана Плавшић

Република Српска

Преминула Биљана Плавшић

13 ч

13

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Прва побједа Звезде у новој сезони Евролиге

22

52

Хладна јутра све теже падају: Неколико трикова који ће вам олакшати устајање

22

43

Благојевић: Изузетни дипломатски потези Додика, свијетла будућност односа са Америком

22

41

Нови пораз Србије, Њемачка лако савладала "Орлове"

22

32

Сада смо све видјели: У изборну кампању у БиХ се укључио и "хуманоидни робот"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима