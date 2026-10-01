Предсједник ГИК Бањалука: Тек на дан избора ћемо знати како ћемо се снаћи

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Градске изборне комисије (ГИК) Бањалука Дубравко Малинић изјавио је Срни да завршавају посљедње припреме за изборе који ће бити одржани у недјељу, 4. октобра, али да ће се тек тога дана знати како ће се снаћи са новим изборним технологијама.
"Још није све спремно и не може бити спремно прије рока. Ситуација је под контролом по ономе што је до сада урађено - обједињен је сав изборни материјал, упакован и чува се. У суботу, 3. октобра, креће се са доставом по бирачким мјестима", рекао је Малинић.
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Малинић је навео да у Бањалуци право гласа има 192.366 регистрованих бирача, док ће 209 бирача гласати у одсуству за општине у Федерацији БиХ у којима су живјели 1991. године.
Он је рекао да ће бити отворено 259 редовних бирачких мјеста и једно бирачко мјесто за гласање у одсуству, те да ће бити ангажовано и 25 мобилних тимова путем којих ће гласати 1.166 бирача.
У централни бирачки списак у БиХ уписано је 3.408.517 бирача.
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