Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Опозиција 20 година тврди како је СНСД у паници и како ће они сигурно побиједити, али исти рад увијек донесе и исте резултате, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
Дакле, каже Ковачевић, опозиција никако да се умори од лупања глупости, а СНСД никако да се умори од побједа.
- Видим да ни на том пољу нема промјена. До побједе - додао је Ковачевић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Опозиција 20 година тврди како је СНСД у паници и како ће они сигурно побиједити. Али, исти рад увијек донесе и исте резултате. — Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) October 1, 2026
Дакле, опозиција никако да се умори од лупања глупости, а СНСД никако да се умори од побједа.
Видим да ни на том пољу нема промјена.
До побједе!
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