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Ковачевић: Опозиција никако да се умори од лупања глупости, а СНСД никако да се умори од побједа

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01.10.2026 12:32

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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Опозиција 20 година тврди како је СНСД у паници и како ће они сигурно побиједити, али исти рад увијек донесе и исте резултате, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

Дакле, каже Ковачевић, опозиција никако да се умори од лупања глупости, а СНСД никако да се умори од побједа.

- Видим да ни на том пољу нема промјена. До побједе - додао је Ковачевић у објави на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Радован Ковачевић

СНСД

Избори 2026

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