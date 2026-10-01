Универзитет у Источном Сарајеву нашао се на престижној свјетској ранг-листи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Универзитет у Источном Сарајеву остварио је значајан искорак на међународној академској сцени и први пут се нашао на престижној свјетској ранг-листи универзитета часописа "Times Higher Education World University Rankings" за 2027. годину.
Овогодишња ранг-листа обухвата 2.297 универзитета из 118 земаља и територија, што ово рангирање чини једним од најсвеобухватнијих глобалних поређења високошколских институција, саопштено је из Универзитета у Источном Сарајеву.
Хроника
Једна особа повријеђена приликом експлозије мине
"Улазак на једну од најпознатијих и најутицајнијих свјетских ранг-листа универзитета представља важну прекретницу у развоју Универзитета и потврду да су квалитет наставе, научноистраживачки рад, међународна сарадња и континуирано унапређивање институције препознати и у глобалном академском простору", наводи се у саопштењу.
То је посебно значајно када се узму у обзир стални раст броја високошколских институција широм свијета и све већа конкуренција у глобалном простору високог образовања.
Уврштавање на листу "Тајмс хајер едукејшн" резултат је заједничког рада и посвећености наставника, сарадника, истраживача, студената и свих запослених на Универзитету и његовим чланицама, као и континуираних активности на унапређивању квалитета наставе, научноистраживачког рада и међународне сарадње.
За Универзитет у Источном Сарајеву ово признање представља не само потврду досадашњег рада, већ и одговорност и снажан подстицај за даље напредовање, док ће у наредном периоду Универзитет наставити да јача своје истраживачке капацитете и видљивост научних резултата, међународну сарадњу, мобилност студената и наставника, као и учешће у међународним пројектима.
Рангирање користи 17 пажљиво одабраних показатеља успјешности, груписаних у пет кључних области и то квалитет наставе и окружење за учење, истраживачко окружење, квалитет истраживања, међународна оријентација и сарадња са привредом.
Република Српска
Настављају се сукоби у опозицији, Кесић позвао Вукановића на дуел: Највећи аутократа
Универзитет Харвард налази се на првом мјесту већ 11 година заредом, а слиједе га Масачусетски институт технологије (МИТ), те универзитети Принстон и Стенфорд.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
12 ч0
Република Српска
12 ч5
Градови и општине
12 ч0
Србија
12 ч0
Градови и општине
12 ч0
Градови и општине
13 ч0
Градови и општине
14 ч0
Градови и општине
1 д1
Најновије
Најчитаније
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Тренутно на програму