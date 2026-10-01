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Универзитет у Источном Сарајеву нашао се на престижној свјетској ранг-листи

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01.10.2026 12:29

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Зграда Универзитета у Источном Сарајеву.
Фото: АТВ

Универзитет у Источном Сарајеву остварио је значајан искорак на међународној академској сцени и први пут се нашао на престижној свјетској ранг-листи универзитета часописа "Times Higher Education World University Rankings" за 2027. годину.

Овогодишња ранг-листа обухвата 2.297 универзитета из 118 земаља и територија, што ово рангирање чини једним од најсвеобухватнијих глобалних поређења високошколских институција, саопштено је из Универзитета у Источном Сарајеву.

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"Улазак на једну од најпознатијих и најутицајнијих свјетских ранг-листа универзитета представља важну прекретницу у развоју Универзитета и потврду да су квалитет наставе, научноистраживачки рад, међународна сарадња и континуирано унапређивање институције препознати и у глобалном академском простору", наводи се у саопштењу.

То је посебно значајно када се узму у обзир стални раст броја високошколских институција широм свијета и све већа конкуренција у глобалном простору високог образовања.

Уврштавање на листу "Тајмс хајер едукејшн" резултат је заједничког рада и посвећености наставника, сарадника, истраживача, студената и свих запослених на Универзитету и његовим чланицама, као и континуираних активности на унапређивању квалитета наставе, научноистраживачког рада и међународне сарадње.

За Универзитет у Источном Сарајеву ово признање представља не само потврду досадашњег рада, већ и одговорност и снажан подстицај за даље напредовање, док ће у наредном периоду Универзитет наставити да јача своје истраживачке капацитете и видљивост научних резултата, међународну сарадњу, мобилност студената и наставника, као и учешће у међународним пројектима.

Рангирање користи 17 пажљиво одабраних показатеља успјешности, груписаних у пет кључних области и то квалитет наставе и окружење за учење, истраживачко окружење, квалитет истраживања, међународна оријентација и сарадња са привредом.

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Универзитет Харвард налази се на првом мјесту већ 11 година заредом, а слиједе га Масачусетски институт технологије (МИТ), те универзитети Принстон и Стенфорд.

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Универзитет у Источном Сарајеву

Источно Сарајево

универзитет

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