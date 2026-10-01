Настављају се сукоби у опозицији, Кесић позвао Вукановића на дуел: Највећи аутократа

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат за посланика посланика у Народној скупштини Недељко Кесић позвао је лидера Листе за правду и ред Небојшу Вукановића и поручио да ће разбити све његове подвале.
Ово је само један од сукоба у опозицији, а у које је умијешан Небојша Вукановић, у посљедњих неколико мјесеци.
"Након низа безобзирних увреда и лажи изречених од стране Небојше Вукановића на рачун Српске демократске странке, њених кандидата, мене лично, али и цијеле опозиције, не преостаје ми ништа друго него да Вукановића јавно позовем на ТВ дуел. Спреман сам да аргументима разбијем све подвале које Вукановић објављује посљедњих дана, а које иду на штету цијеле опозиције", рекао је Кесић.
Додао је да Вукановић, који је кандидат за члана Предсједништва БиХ, нема програм, нема план, нема чак ни намјеру да преузме одговорност и учествује у власти, већ је заслијепљен собом и тиме да свима докаже да је једино он и нико други исправан и поштен.
"Био је сувише млад када смо стварали Републику Српску и умјесто да својим политичким дјеловањем јача институције Републике Српске, он ради у интересу оних међународних и сарајевских политичких кругова који их желе урушити. Иза маске борца за правду крије се један сујетан и арогантан човјек, пун себе, који не може ни са ким, па је и сопствену партију направио на начин да се он сам за све пита. На нашој политичкој сцени нема већег аутократе од Вукановића. Нека бира мјесто и вријеме, лажима се мора стати у крај!", зрекао је Кесић.
Закључио је да све ово говори као један од оснивача СДС- и некадашњи начелник Службе државне безбједности Републике Српске.
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