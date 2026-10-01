Нешковић спашава Миличевића од Бабаља и Бодироге

Након информација које је АТВ први објавио да се након избора спрема избацивање Милана Миличевића из СДС-а, Желимир Нешковић се активирао како би лобирао да се то спријечи.

Како тврди наш извор, близак овој странци, Нешковић се активирао по одборима СДС-а да се спријечи избацивање Миличевића.

Подсјећамо, раније је извор АТВ-а рекао да се од јуче, у режији Дарка Бабаља и Огњена Бодироге, врше припреме за ванредно засједање одмах послије избора, на којем ће се тражити да се из странке искључи Љубиша Петровић, а наводно ће бити и захтјева да иста судбина дочека Милана Миличевића.

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"На припреми овог обрачуна ради Огњен Бодирога. Ради то у име Дарка Бабаља јер овај неће сад да се експонира", рекао је извор АТВ-а.

Међутим, дио чланова странке, међу којима је и Нешковић, противе се оваквом развоју догађаја и не желе да Миличевић напусти партију.