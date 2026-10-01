Додик: Полицијски службеници врхунске патриоте, морамо им узвратити

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да су полицијски службеници МУП- Републике Српске врхунске патриоте који су у сваком тренутку на бранику Српске, која им мора узвратити побољшањем њиховог личног стандарда, али и опремањем свих јединица које се употребљавају у било којем сегменту очувања безбједности.
"Антитерористичка јединица и све оно што радимо је одговор на растуће глобалне опасности и морамо бити спремни да у сваком тренутку имамо способне високоморално позициониране припаднике јединица који могу да дјелују без оклијевања и спријече било какво угрожавање сигурности и безбједности Републике Српске", рекао је Додик новинарима на Козари гдје је присуствовао тактичкој вјежби поводом 10 година постојања и рада Центра за обуку МУП-а.
Република Српска
Тактичка вјежба "Козара 2026", присуствују званичници Српске
Додик је поручио да ће Република Српска наставити да ради на опремању и јачању свих јединица МУП-а.
Он је вјежбу оцијенио одличном и честитао командном кадру и министру унутрашњих послова Српске Жељку Будимиру.
"Ово нисмо имали прије неколико година, били смо под аранжманима који су нас понижавали до мјере да је једна пушка била на десет полицајаца. Морали смо да избјегнемо ту клопку и да од 2000. године кренемо у модернизацију и обуку наших јединица полиције да би безбједност наших грађана била на високом нивоу", рекао је Додик.
Он је закључио да Српска данас има полицију која је гарант не само безбједности у смислу јавног реда и мира, већ и у смислу борбе против терористичких и осталих акција које би евентуално биле употријебљене против Српске.
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